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إصابة جندي إسرائيلي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان

4/5/2024 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على بلدة المطلة شمالي إسرائيل.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.













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