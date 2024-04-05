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آخر جمعة من رمضان .. الاحتلال يرفع حالة التأهب خشية رد ايراني وينشر آلاف العناصر الأمنية في القدس

4/5/2024 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم أمس أنها ستنشر 3600 عنصراً في القدس الشرقية في الجمعة الأخيرة من رمضان.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تستعد لرد إيراني متوقع اليوم على الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وذلك لاعتقاد جيش الاحتلال أن طهران قد تحاول إضفاء طابع ديني رمزي على ردهم الانتقامي في الجمعة الأخيرة من رمضان.
وأوضحت أن السيناريوهات التي تستعد لها إسرائيل تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من لبنان وسوريا والعراق واليمن، وإطلاق إيران صواريخ باليستية مباشرة على إسرائيل من مسافة تزيد على ألف كيلومتر.
كما أن أحد السيناريوهات التي تستعد لها إسرائيل هو محاولة جماعات مسلحة التسلل إلى إسرائيل، وفقًا لهيئة البث.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء إخلاء سفارات إسرائيل في العالم خوفا من رد فعل إيراني.

وذكرت وسائل الاعلام العبرية أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع سفارات إسرائيل حول العالم في أعقاب تصاعد الحرب واستهداف إسرائيلي لمسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق قبل أيام.
واشارت القناة الـ12 الإسرائيلية أن تعليمات صدرت للممثلين والدبلوماسين بعدم الحضور اليوم الجمعة إلى مقار عملهم والبقاء في منازلهم. وأشارت القناة إلى أن الإجراء لا يعد إخلاء للممثليات الإسرائيلية أو بإعادة الدبلوماسيين إلى إسرائيل، إنما يندرج في إطار الخطوات الاحترازية في إطار الاستعدادات.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الغارة التي وقعت يوم الاثنين، وأدت إلى مقتل محمد رضا زاهدي القائد بـ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في لبنان وسوريا مع نائبه و5 ضباط آخرين، فإن إيران تحمّل إسرائيل مسؤولية الغارة، وتوعدت بالانتقام.


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