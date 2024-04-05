بلجيكا تعلن اعتزامها التصويت لصالح فلسطين بمجلس حقوق الإنسان

بلجيكا تعلن اعتزامها التصويت لصالح فلسطين بمجلس حقوق الإنسان
التاريخ
4/5/2024 3:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب على موقع إكس "سنصوت بنعم على القرارات الثلاثة المتعلقة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان".
وتابعت :"الحق في تقرير المصير وعدم شرعية المستوطنات والعدالة هي معايير مهمة للفلسطينيين للتمتع بحقوقهم".
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