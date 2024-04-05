Friday, 05 April 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلجيكا تعلن اعتزامها التصويت لصالح فلسطين بمجلس حقوق الإنسان

4/5/2024 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب على موقع إكس "سنصوت بنعم على القرارات الثلاثة المتعلقة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان".

وتابعت :"الحق في تقرير المصير وعدم شرعية المستوطنات والعدالة هي معايير مهمة للفلسطينيين للتمتع بحقوقهم".

MENAFN05042024000208011052ID1108062231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث