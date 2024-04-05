النفط يواصل تحقيق المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

MENAFN - Al Wakeel News)واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تجاوز خام برنت حاجز 91 دولارا، ليتجه بذلك لرابع مكاسب أسبوعية على التوالي.



وجاءت مكاسب النفط وسط التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن تناقص الإمدادات، والتفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.



وكان الخامان القياسيان قد سجلا عند تسوية أمس الخميس، أعلى المستويات منذ تشرين الأول الماضي، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 91 دولارا، بعدما سجلت 91.22 دولار في وقت سابق من التداولات. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة عند 86.72 دولار للبرميل.



ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز 4 بالمئة هذا الأسبوع.