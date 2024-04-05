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إضافة مادة جديدة لطلاب الثانوية العامة في مصر

4/5/2024 2:15:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتزم وزارة التربية والتعليم المصرية استحداث مادة دراسية جديدة لطلبة الثانوية العامة وهي
"الوعي الوطني".

وأكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، يوم الاربعاء، أنه من المُخطط وفقا لاستراتيجية الوزارة 2029/2024،
أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى "الوعي الوطني".

كما قامت الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.


وأوضح حجازي أن وزارة التربية والتعليم اهتمت أيضا بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

واشار الى أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.

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