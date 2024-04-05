الذهب يلتقط الأنفاس بعد موجة من الارتفاعات القياسية

التقطت أسعار الذهب الأنفاس اليوم "الجمعة" بعد موجة من الارتفاعات القياسية استمرت لخمس جلسات وتقود المعدن الأصفر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

يأتي هذا في وقت تترقب فيه السوق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي يمكن أن تقدم المزيد من المؤشرات على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2278.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2305.04 دولار أمس الخميس. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2296.90 دولار.

وقال لوكا سانتوس المحلل لدى إيه.سي.واي للأوراق المالية "سيستمر الذهب في الارتفاع مع تراجعات طبيعية".

وأضاف سانتوس أن انخفاض الدولار في ظل توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة هذا العام وعدم اليقين الاقتصادي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط عوامل شكلت قوة دافعة للأسواق وعلى رأسها الذهب.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث، مدعوما أيضا بعمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية وطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مارس والتي قد تعطي المزيد من المؤشرات بشأن التوقيت الذي سيبدأ فيه المركزي الأمريكي خفض الفائدة.

ويقول رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك لديه الوقت لإجراء المزيد من المداولات بشأن أول خفض للفائدة، وذلك بالنظر لقوة الاقتصاد وقراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 26.49 دولار للأوقية بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى منذ يونيو 2021. وهبط البلاتين 0.4 % إلى 921.66 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل مكاسب أسبوعية. ونزل البلاديوم 1.9 % إلى 1002.03 دولار.





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