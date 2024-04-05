روسيا: إطلاق النار في قاعة الحفلات الموسيقية ربما يرتبط بالعملية في أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية القول اليوم "الجمعة" إن إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية ربما يكون مرتبطا "بالعملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها البلاد في أوكرانيا.
وأوضحت اللجنة أنها عثرت على صور لمقاتلين مع العلم الأوكراني على الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم، بالإضافة إلى صور لطابع بريدي أوكراني، واعتبرت ذلك دليلاً على صلة محتملة.
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