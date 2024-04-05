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روسيا: إطلاق النار في قاعة الحفلات الموسيقية ربما يرتبط بالعملية في أوكرانيا

4/5/2024 2:15:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية القول اليوم "الجمعة" إن إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية ربما يكون مرتبطا "بالعملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها البلاد في أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة أنها عثرت على صور لمقاتلين مع العلم الأوكراني على الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم، بالإضافة إلى صور لطابع بريدي أوكراني، واعتبرت ذلك دليلاً على صلة محتملة.

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