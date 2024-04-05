يواجه إندونيسيا ودياً قبل السفر إلى الدوحة..الأبيض الأولمبي يبدأ تجمعه استعداداً لنهائيات كأس آسيا

بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم يوم أمس الخميس تجمعه الداخلي في دبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في قطر خلال الفترة من 15 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية والصين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

واختار الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الأوروغواياني مارسيلو برولي 30 لاعباً ضمن القائمة الأولية لهذا التجمع الذي سيمتد حتى الثامن من الشهر الجاري، ويتخلله خوض مباراة ودية أمام منتخب إندونيسيا المشارك هو الآخر في البطولة، حيث سيقوم الجهاز الفني بإعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعباً بعد نهاية المباراة الودية.

وتضم القائمة الأولية كلا من : حمد عبدالله المقبالي، راكان وليد المنهالي، خالد توحيد محمد، سعيد سالم المقدمي ( حراس المرمى ) خميس أحمد المنصوري، أحمد مال الله جمعة، بدر ناصر عبدالعزيز ، مايد علي الطنيجي، زايد سلطان الزعابي، محمد عبدالرحمن المازمي، حمدان عبدالرحمن العامري، مبارك أحمد مبارك، عبدالله عباس البلوشي، محمد يوسف عتيق ( خط الدفاع ) سلطان علي البدواوي، أحمد محمود الحمادي، عبدالله حمد المنهالي، محمد عباس البلوشي، عبدالله أحمد عبدالله، حازم محمد عباس، علي عبدالعزيز البلوشي، عبدالله عبدالعزيز أحمد ( خط الوسط ) محمد جمعة المنصوري، حارب عبدالله سهيل، ياسر حسن البلوشي، فهد بدر طارش، أحمد فوزي جوهر، سلطان عادل الأميري، عبدالله أحمد الحمادي، محمد إبراهيم البلوشي ( خط الهجوم ).

شهد المران الأول الذي جرى في ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن تُغادر بعثة منتخبنا إلى الدوحة يوم 12 أبريل، وسيلعب الأبيض أولى مبارياته في البطولة يوم 16 أمام منتخب كوريا الجنوبية في ستاد عبدالله بن خليفة، فيما سيواجه في المباراة الثانية نظيره منتخب اليابان يوم 19 أبريل على ستاد جاسم بن حمد, على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب الصين يوم 22 أبريل على ستاد عبدالله بن خليفة.

وحسب نظام البطولة تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية

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