إعلان النتائج النهائية للدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2024

إعلان النتائج النهائية للدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2024
التاريخ
4/5/2024 1:04:54 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2024 المستشار علي محمد الدريع عن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس:
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