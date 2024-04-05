إعلان النتائج النهائية للدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2024

إعلان النتائج النهائية للدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2024
التاريخ
4/5/2024 1:04:54 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2024 وكيل محكمة التمييز المستشار أنور بورسلي عن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس:
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