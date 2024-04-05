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النرويج توقف حارق المصحف وتقرر ترحيله إلى السويد

4/5/2024 12:16:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقفت النرويج اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي إثر " حرقه" المصحف، وقررت ترحيله إلى السويد "في أقرب وقت ممكن".

واعتقلت الشرطة النروجية موميكا في 28 مارس، وهو عراقي أحرق المصحف عدة مرات في صيف عام 2023 في السويد. ولجأ موميكا إلى النروج في نهاية الشهر الماضي بعد إلغاء تصريح إقامته السويدي.

وتعتزم النرويج ترحيله "في أسرع وقت ممكن" إلى السويد بموجب اتفاقية دبلن بشأن اللاجئين، بحسب ما جاء في قرار لمحكمة أوسلو .

وقالت المحكمة إن "الترحيل سيتم فور اتخاذ الترتيبات الرسمية والعملية".

ودانت الحكومة السويدية تدنيس المصحف لكنها شددت على أهمية القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتعبير على أراضيها.

وفي أكتوبر، ألغت مصلحة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا، قائلة إنه زودها بمعلومات كاذبة عند تقديم طلب اللجوء. وقد مُنح تصريحا مؤقتا في ظل تعذّر إعادته إلى العراق.

قبل ذلك بشهر، طلب العراق تسليمه بسبب تدنيسه المصحف.


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