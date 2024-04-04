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الأمم المتحدة تستأنف عملياتها الإغاثية في غزة بعد تعليقها 48 ساعة

4/4/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 4 (كونا) -- أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس استئناف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة ليلا بعد توقف دام 48 ساعة في أعقاب مقتل موظفين تابعين لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) في "عدة غارات" للاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن "التحركات الليلية ستستأنف هذه الليلة" مضيفا أن منظمة الصحة العالمية وصلت إلى مستشفيين في مدينة غزة هما مستشفى (الأهلية) ومستشفى (الصحابة) حيث وزعت المنظمة أدوية وإمدادات غذائية.
وفيما يتعلق بمستشفى (الشفاء) في غزة قال دوجاريك إن فريق المنظمة تحدث مع مرضى تمكنوا من مغادرة المستشفى بعد العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي الأخيرة "ووصفوا الظروف المزرية خلال الحصار في ظل عدم توفر الطعام أو الماء أو الدواء".
ووفقا للمتحدث الأممي فإن (أوتشا) اتخذ قرار تعليق عملياته الإغاثية "للسماح بإجراء مزيد من التقييم للقضايا الأمنية التي أثرت على الموظفين على الأرض والسكان المدنيين الذين يحاول مساعدتهم". (النهاية)

ع س ت / م ع ع




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