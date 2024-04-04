الأمم المتحدة تستأنف عملياتها الإغاثية في غزة بعد تعليقها 48 ساعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 4 (كونا) -- أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس استئناف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة ليلا بعد توقف دام 48 ساعة في أعقاب مقتل موظفين تابعين لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) في "عدة غارات" للاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن "التحركات الليلية ستستأنف هذه الليلة" مضيفا أن منظمة الصحة العالمية وصلت إلى مستشفيين في مدينة غزة هما مستشفى (الأهلية) ومستشفى (الصحابة) حيث وزعت المنظمة أدوية وإمدادات غذائية.
وفيما يتعلق بمستشفى (الشفاء) في غزة قال دوجاريك إن فريق المنظمة تحدث مع مرضى تمكنوا من مغادرة المستشفى بعد العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي الأخيرة "ووصفوا الظروف المزرية خلال الحصار في ظل عدم توفر الطعام أو الماء أو الدواء".
ووفقا للمتحدث الأممي فإن (أوتشا) اتخذ قرار تعليق عملياته الإغاثية "للسماح بإجراء مزيد من التقييم للقضايا الأمنية التي أثرت على الموظفين على الأرض والسكان المدنيين الذين يحاول مساعدتهم". (النهاية)
ع س ت / م ع ع
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