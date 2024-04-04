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الوفد الطبي الكويتي إلى غزة يواصل لليوم الثالث إجراء العمليات الجراحية وتقديم المساعدات الإغاثية

4/4/2024 11:32:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 4 - 4 (كونا) -- واصل الوفد الطبي الكويتي اليوم الخميس إجراء العمليات الجراحية وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمرضى والجرحى الفلسطينيين والنازحين في المناطق الجنوبية من قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.
وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي الإغاثي ونائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الفريق الطبي الإغاثي واصل أعماله في مستشفى الكويت التخصصي والمستشفى الأوروبي لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة وذلك في اليوم الثالث من زيارة الوفد لقطاع غزة.
وأضاف الثويني أن الفريق الطبي أجرى أكثر من 75 عملية جراحية ومازال مستمرا في إجراء العمليات الجراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.
وأوضح أن الفريق نفذ مشاريع إفطار صائم ليومين وجرى توزيع سلال خضار على الأسر النازحة في مخيمات مدينة رفح جنوب قطاع غزة مشيرا أن العمل الإغاثي الذي يقوم به الفريق ستكون بالإضافة إلى الأعمال الطبية التي ينفذها.
بدوره قال رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع في الجمعية الكويتية للإغاثة محمود المسباح في تصريح آخر لكونا إن الفريق الاغاثي المساند للفريق الطبي وزع 540 سلة خضروات تزن حوالي ثلاثة عشر كيلو.
وأضاف المسباح أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الموارد الأساسية التي تحتاجها الأسرة في كل يوم خاصة مع تضاعف أسعارها في ظل الحرب واختلافها من منطقة الى أخرى.
وأوضح أنه جرى أمس توزيع 1200 وجبة غذائية من الأرز واللحم تكفي 3500 مستفيد لتغطية أكثرمن جانب لاحتياجات للأسرة الفلسطينية المختلفة خاصة النازحة من المناطق الشمالية التي هدمت منازلها وفقدت كل شي.
وأكد أن "النازحين بحاجة إلى كل شيء سواء الغذاء أو الطعام واللباس وحتى المياه ودورات المياه" مؤكدا أنهم يعملون تحت شعار (الكويت بجانبكم) حتى تنفرج هذه الغمة عن الشعب الفلسطيني.
ووصل الفريق الاغاثي الطبي الكويتي المكون من 11 شخصا بينهم أطباء متخصصون إلى قطاع غزة الإثنين الماضي عبر معبر رفح البري لتعزيز صمود المنظومة الصحية وإجراء سلسة عمليات جراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين وتقديم معونات إغاثية للنازحين الفلسطينيين. (النهاية) واب / ه س ص

MENAFN04042024000071011013ID1108061820

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