الوفد الطبي الكويتي إلى غزة يواصل لليوم الثالث إجراء العمليات الجراحية وتقديم المساعدات الإغاثية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 4 - 4 (كونا) -- واصل الوفد الطبي الكويتي اليوم الخميس إجراء العمليات الجراحية وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمرضى والجرحى الفلسطينيين والنازحين في المناطق الجنوبية من قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.
وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي الإغاثي ونائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الفريق الطبي الإغاثي واصل أعماله في مستشفى الكويت التخصصي والمستشفى الأوروبي لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة وذلك في اليوم الثالث من زيارة الوفد لقطاع غزة.
وأضاف الثويني أن الفريق الطبي أجرى أكثر من 75 عملية جراحية ومازال مستمرا في إجراء العمليات الجراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.
وأوضح أن الفريق نفذ مشاريع إفطار صائم ليومين وجرى توزيع سلال خضار على الأسر النازحة في مخيمات مدينة رفح جنوب قطاع غزة مشيرا أن العمل الإغاثي الذي يقوم به الفريق ستكون بالإضافة إلى الأعمال الطبية التي ينفذها.
بدوره قال رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع في الجمعية الكويتية للإغاثة محمود المسباح في تصريح آخر لكونا إن الفريق الاغاثي المساند للفريق الطبي وزع 540 سلة خضروات تزن حوالي ثلاثة عشر كيلو.
وأضاف المسباح أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الموارد الأساسية التي تحتاجها الأسرة في كل يوم خاصة مع تضاعف أسعارها في ظل الحرب واختلافها من منطقة الى أخرى.
وأوضح أنه جرى أمس توزيع 1200 وجبة غذائية من الأرز واللحم تكفي 3500 مستفيد لتغطية أكثرمن جانب لاحتياجات للأسرة الفلسطينية المختلفة خاصة النازحة من المناطق الشمالية التي هدمت منازلها وفقدت كل شي.
وأكد أن "النازحين بحاجة إلى كل شيء سواء الغذاء أو الطعام واللباس وحتى المياه ودورات المياه" مؤكدا أنهم يعملون تحت شعار (الكويت بجانبكم) حتى تنفرج هذه الغمة عن الشعب الفلسطيني.
ووصل الفريق الاغاثي الطبي الكويتي المكون من 11 شخصا بينهم أطباء متخصصون إلى قطاع غزة الإثنين الماضي عبر معبر رفح البري لتعزيز صمود المنظومة الصحية وإجراء سلسة عمليات جراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين وتقديم معونات إغاثية للنازحين الفلسطينيين. (النهاية) واب / ه س ص
MENAFN04042024000071011013ID1108061820
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.