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سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة تفقدية شملت عددا من مراكز اقتراع (أمة 2024)

4/4/2024 11:32:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 4 (كونا) -- قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية اليوم شملت عددا من مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة 2024.
رافق سموه خلال الجولة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل سعيد الغريب.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي بما لمسه من مشاركة فعالة للمواطنين في هذا العرس الديمقراطي مثمنا تحلي المواطنين بالمسؤولية الوطنية والصدق والأمانة تجاه ربهم ووطنهم في اختيار ممثليهم.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود الوطنية المبذولة من كافة قيادات ومنتسبي الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية والتعاون والتنسيق بينها في سبيل توفير الأجواء الديمقراطية التي تضمن نزاهة وشفافية عملية الاقتراع وتسهل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري. (النهاية)

م ص ع


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