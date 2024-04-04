سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة تفقدية شملت عددا من مراكز اقتراع (أمة 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 4 (كونا) -- قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية اليوم شملت عددا من مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة 2024.
رافق سموه خلال الجولة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل سعيد الغريب.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي بما لمسه من مشاركة فعالة للمواطنين في هذا العرس الديمقراطي مثمنا تحلي المواطنين بالمسؤولية الوطنية والصدق والأمانة تجاه ربهم ووطنهم في اختيار ممثليهم.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود الوطنية المبذولة من كافة قيادات ومنتسبي الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية والتعاون والتنسيق بينها في سبيل توفير الأجواء الديمقراطية التي تضمن نزاهة وشفافية عملية الاقتراع وتسهل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري. (النهاية)
م ص ع
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