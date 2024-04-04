سفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن تدين إصدار الحوثيين عملة مزيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 4 (كونا) -- أدانت سفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن في بيانات منفصلة اليوم الخميس إصدار ميليشيات الحوثي عملة نقدية "مزيفة" لما من شأنه تعميق الانقسام في الاقتصاد اليمني والإخلال بالتزامات الحكومة اليمنية في مكافحة تمويل الإرهاب.
وأدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان لها "إصدار الحوثيين المصنفين عالميا بشكل خاص كجماعة إرهابية عملات مزيفة بدلا من العملة الرسمية اليمنية" مشددة على ضرورة منع دخول هذه العملة المزيفة إلى السوق اليمنية.
وأشار البيان إلى أن تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن وتعريض التزام اليمن بمكافحة تمويل الإرهاب للخطر.
ولفت إلى أن الخيارات أحادية الجانب "تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام" وأكد دعم الولايات المتحدة لدور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على الاستقرار المالي.
من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني الأمر الذي أدى الى تصعيد في المجال الاقتصادي.
وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان أن القرارات الأحادية الجانب تفضي إلى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ولا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين.
وأشار إلى أن الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية هو السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
كما أدانت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان لها "إصدار الحوثيين عملة مزيفة في اليمن" مشيرة أن هذا القرار "يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي وتعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا.. ما يؤدي بدوره لتلاشي مصالح الشعب اليمني ودعا البيان الحوثيين لوقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي.
وأدانت السفارة الفرنسية لدى اليمن إصدار الحوثيين عملات مزورة من فئة 100 ريال يمني وقالت في بيان لها إن هذا القرار "غير قانوني وصادر عن جهة غير معترف بها ويتعارض مع الالتزامات الدولية للحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء الحوثي الأحادي يعمق انقسام البلاد في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني إلى الوحدة لا سيما وحدة العملة وأكد دعم فرنسا للبنك المركزي اليمني في عدن في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن وجدد التأكيد على دعم باريس لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بما فيها تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية.
كان البنك المركزي اليمني في عدن قد حذر الأسبوع الماضي جميع الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة "مزورة" صادرة من فرع البنك في صنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي وذلك في أعقاب الإعلان عن إصدار عملة نقدية جديدة من فئة 100 ريال يمني وطرحها للتداول في الأسواق. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
MENAFN04042024000071011013ID1108061818