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سفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن تدين إصدار الحوثيين عملة مزيفة

4/4/2024 11:32:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 4 (كونا) -- أدانت سفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن في بيانات منفصلة اليوم الخميس إصدار ميليشيات الحوثي عملة نقدية "مزيفة" لما من شأنه تعميق الانقسام في الاقتصاد اليمني والإخلال بالتزامات الحكومة اليمنية في مكافحة تمويل الإرهاب.
وأدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان لها "إصدار الحوثيين المصنفين عالميا بشكل خاص كجماعة إرهابية عملات مزيفة بدلا من العملة الرسمية اليمنية" مشددة على ضرورة منع دخول هذه العملة المزيفة إلى السوق اليمنية.
وأشار البيان إلى أن تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن وتعريض التزام اليمن بمكافحة تمويل الإرهاب للخطر.
ولفت إلى أن الخيارات أحادية الجانب "تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام" وأكد دعم الولايات المتحدة لدور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على الاستقرار المالي.
من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني الأمر الذي أدى الى تصعيد في المجال الاقتصادي.
وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان أن القرارات الأحادية الجانب تفضي إلى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ولا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين.
وأشار إلى أن الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية هو السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
كما أدانت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان لها "إصدار الحوثيين عملة مزيفة في اليمن" مشيرة أن هذا القرار "يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي وتعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا.. ما يؤدي بدوره لتلاشي مصالح الشعب اليمني ودعا البيان الحوثيين لوقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي.
وأدانت السفارة الفرنسية لدى اليمن إصدار الحوثيين عملات مزورة من فئة 100 ريال يمني وقالت في بيان لها إن هذا القرار "غير قانوني وصادر عن جهة غير معترف بها ويتعارض مع الالتزامات الدولية للحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء الحوثي الأحادي يعمق انقسام البلاد في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني إلى الوحدة لا سيما وحدة العملة وأكد دعم فرنسا للبنك المركزي اليمني في عدن في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن وجدد التأكيد على دعم باريس لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بما فيها تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية.
كان البنك المركزي اليمني في عدن قد حذر الأسبوع الماضي جميع الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة "مزورة" صادرة من فرع البنك في صنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي وذلك في أعقاب الإعلان عن إصدار عملة نقدية جديدة من فئة 100 ريال يمني وطرحها للتداول في الأسواق. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



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