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تركيا: الاجتماع الأمريكي - الأوروبي - الأرميني يمهد لصراع جيوسياسي

4/4/2024 11:32:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 4 - 4 (كونا) -- قالت تركيا اليوم الخميس إن الاجتماع الثلاثي المقرر عقده في بروكسل غدا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا بمعزل عن أذربيجان سيمهد الطريق أمام تحول جنوب القوقاز إلى منطقة صراع جيوسياسي بدلا من خدمة السلام.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن "هذه المبادرة التي تستثني أذربيجان ستضر بنهج الحياد الذي ينبغي اتخاذه كأساس لحل المشاكل المعقدة في المنطقة".
ولفت البيان إلى أنه "في مثل هذه الفترة التي أصبحت فيها الفرصة التاريخية للسلام قريبة جدا من النجاح بات من المهم للأطراف الأخرى خاصة الجهات الفاعلة غير الإقليمية أن تتعامل مع المسار بشكل عادل ونزيه وأن تتوخى الحذر من الإضرار به" على حد تعبير البيان.
ودعا البيان التركي الأطراف الثلاثة إلى الأخذ في الاعتبار "معايير المنطقة في الخطوات التي ستتخذها في هذا السياق وأن تقف على مسافة متساوية من الأطراف". (النهاية)

ط ا / ه س ص



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