تركيا: الاجتماع الأمريكي - الأوروبي - الأرميني يمهد لصراع جيوسياسي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 4 - 4 (كونا) -- قالت تركيا اليوم الخميس إن الاجتماع الثلاثي المقرر عقده في بروكسل غدا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا بمعزل عن أذربيجان سيمهد الطريق أمام تحول جنوب القوقاز إلى منطقة صراع جيوسياسي بدلا من خدمة السلام.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن "هذه المبادرة التي تستثني أذربيجان ستضر بنهج الحياد الذي ينبغي اتخاذه كأساس لحل المشاكل المعقدة في المنطقة".
ولفت البيان إلى أنه "في مثل هذه الفترة التي أصبحت فيها الفرصة التاريخية للسلام قريبة جدا من النجاح بات من المهم للأطراف الأخرى خاصة الجهات الفاعلة غير الإقليمية أن تتعامل مع المسار بشكل عادل ونزيه وأن تتوخى الحذر من الإضرار به" على حد تعبير البيان.
ودعا البيان التركي الأطراف الثلاثة إلى الأخذ في الاعتبار "معايير المنطقة في الخطوات التي ستتخذها في هذا السياق وأن تقف على مسافة متساوية من الأطراف". (النهاية)
ط ا / ه س ص
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