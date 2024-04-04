المقار الانتخابية.. ترقب في انتظار إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي (حدث مصور)
الكويت - 4 - 4 (كونا) -- بعد إغلاق مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي الـ18 (أمة 2024) أبوابها في تمام الـ12 من ليل اليوم الخميس وانطلاق عملية فرز الصناديق تمهيدا لإعلان النتائج النهائية عاشت مقار المرشحين حالة من التقرب انتظارا لما سيسفر عنه السباق الانتخابي.
ومع بدء العد التنازلي لإعلان النتائج توافد مؤيدو المرشحين والمرشحات - من جميع الفئات العمرية - على تلك المقار لمتابعة عملية الفرز لا سيما عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت المواكب للعرس الديمقراطي الذي انطلق في الـ12 من ظهر اليوم الخميس على مدار اللحظة. (النهاية)
ز ا ك / م غ ع
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