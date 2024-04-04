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المقار الانتخابية.. ترقب في انتظار إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024)

4/4/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي (حدث مصور)
الكويت - 4 - 4 (كونا) -- بعد إغلاق مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي الـ18 (أمة 2024) أبوابها في تمام الـ12 من ليل اليوم الخميس وانطلاق عملية فرز الصناديق تمهيدا لإعلان النتائج النهائية عاشت مقار المرشحين حالة من التقرب انتظارا لما سيسفر عنه السباق الانتخابي.
ومع بدء العد التنازلي لإعلان النتائج توافد مؤيدو المرشحين والمرشحات - من جميع الفئات العمرية - على تلك المقار لمتابعة عملية الفرز لا سيما عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت المواكب للعرس الديمقراطي الذي انطلق في الـ12 من ظهر اليوم الخميس على مدار اللحظة. (النهاية)

ز ا ك / م غ ع



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