مدرب منتخب الكويت الأولمبي يختار 25 لاعبا لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما في قطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 4 (كونا) -- اختار مدرب منتخب الكويت الأولمبي ايميليو بيكسي قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا تحت 23 والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة والتي تضمت 25 لاعبا.
وجاء اختيار بيكسي لقائمة المنتخب التي أعلن عنها الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم على منصة (اكس) اليوم الخميس كالتالي:
طلال القيسي وفهد الفضلي وصالح المحطب ومنتصر العبدالسلام وجراح الهليلي من (كاظمة) ويوسف الحقان وفيصل الشطي وخالد الفضلي وعبدالرحمن الديحاني وعبدالله العنزي من (القادسية) وسلمان عبدالعزيز وبدر المطيري وحسين اشكناني وعبدالرحمن الشرهان من (العربي) وعبدالرحمن كميل وابراهيم كميل وسلطان الفرج ومحسن غريب من (الكويت) وعبدالرحمن الفضلي ومهدي دشتي ومعاذ العنزي من (السالمية) وحمد الطويل من (خيطان) وعبدالعزيز اسعد من (الجهراء) وعبدالرحمن الرشيدي من النصر وعبدالرحمن العنزي من (التضامن).
وتنطلق البطولة في الفترة من 15 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)
ح م ش / ع ع ح
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