موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مراكز الاقتراع لانتخابات أعضاء مجلس الأمة تغلق أبوابها في تمام الـ 12 من ليل الخميس لبدء فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج. 3144331 الكويت - رئيس اللجنة الاستشارية لانتخابات مجلس الأمة المستشار صالح الحمادي يؤكد سلامة مجريات العملية الانتخابية وصونها عن كل ما يمس نزاهتها.

نيويورك - الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز الرعاية الصحية النفسية للأطفال والمراهقين عبر التشريعات والبرامج الشاملة.

غزة - الوفد الطبي الكويتي في غزة يواصل إجراء العمليات الجراحية وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للفلسطينيين والنازحين في جنوب القطاع. 3144322 نيويورك - الأمم المتحدة تعلن استئناف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة ليل الخميس بعد توقف لمدة 48 ساعة عقب مقتل موظفين بمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بغارات إسرائيلية.

واشنطن - البيت الأبيض الأمريكي يعلن عن استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة النظيفة بقيمة 20 مليار دولار في مسعى لإيجاد الحلول المناخية وخفض تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة.

الكويت - منتخب الكويت لهوكي الجليد يتوجه إلى مدينة دبي بالإمارات استعدادا لمنافسات كأس العالم لهوكي الجليد للرجال المقررة في الفترة ما بين 16 و19 أبريل الجاري بمشاركة منتخبات ماليزيا ومنغوليا وإندونيسيا. (النهاية) ه س ص