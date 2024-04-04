موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مراكز الاقتراع لانتخابات أعضاء مجلس الأمة تغلق أبوابها في تمام الـ 12 من ليل الخميس لبدء فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج. 3144331 الكويت - رئيس اللجنة الاستشارية لانتخابات مجلس الأمة المستشار صالح الحمادي يؤكد سلامة مجريات العملية الانتخابية وصونها عن كل ما يمس نزاهتها.
نيويورك - الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز الرعاية الصحية النفسية للأطفال والمراهقين عبر التشريعات والبرامج الشاملة.
غزة - الوفد الطبي الكويتي في غزة يواصل إجراء العمليات الجراحية وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للفلسطينيين والنازحين في جنوب القطاع. 3144322 نيويورك - الأمم المتحدة تعلن استئناف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة ليل الخميس بعد توقف لمدة 48 ساعة عقب مقتل موظفين بمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بغارات إسرائيلية.
واشنطن - البيت الأبيض الأمريكي يعلن عن استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة النظيفة بقيمة 20 مليار دولار في مسعى لإيجاد الحلول المناخية وخفض تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة.
الكويت - منتخب الكويت لهوكي الجليد يتوجه إلى مدينة دبي بالإمارات استعدادا لمنافسات كأس العالم لهوكي الجليد للرجال المقررة في الفترة ما بين 16 و19 أبريل الجاري بمشاركة منتخبات ماليزيا ومنغوليا وإندونيسيا. (النهاية) ه س ص
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