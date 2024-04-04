أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة (أمة 2024) عن الدائرة الانتخابية الأولى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - أسامة زيد الزيد (4936 صوتا)
2 - عبدالله جاسم المضف (4729 صوتا)
3 - محمد جوهر حيات (4134 صوتا)
4 - أحمد حاجي لاري (4108 أصوات)
5 - عيسى أحمد الكندري (3678 صوتا)
6 - باسل حسين البحراني (3631 صوتا)
7 - عادل جاسم الدمخي (3530 صوتا)
8 - خالد طمار العميرة (3502 صوت)
9 - صالح أحمد عاشور (3399 صوتا)
10 - محمد مبارك العازمي (3249 صوتا)
ويأتي إعلان النتائج في هذه الدائرة بعد انهاء عمليات الفرز وإغلاق أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) للفصل التشريعي ال18 عند الساعة ال12 من ليلة الخميس - الجمعة.
واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة إذ انطلقت في تمام ال12 ظهرا في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 200 مرشح ومرشحة. (النهاية)
ع ع ح
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