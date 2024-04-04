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أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة (أمة 2024) عن الدائرة الانتخابية الأولى

4/4/2024 11:32:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - أسامة زيد الزيد (4936 صوتا)
2 - عبدالله جاسم المضف (4729 صوتا)
3 - محمد جوهر حيات (4134 صوتا)
4 - أحمد حاجي لاري (4108 أصوات)
5 - عيسى أحمد الكندري (3678 صوتا)
6 - باسل حسين البحراني (3631 صوتا)
7 - عادل جاسم الدمخي (3530 صوتا)
8 - خالد طمار العميرة (3502 صوت)
9 - صالح أحمد عاشور (3399 صوتا)
10 - محمد مبارك العازمي (3249 صوتا)

ويأتي إعلان النتائج في هذه الدائرة بعد انهاء عمليات الفرز وإغلاق أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) للفصل التشريعي ال18 عند الساعة ال12 من ليلة الخميس - الجمعة.
واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة إذ انطلقت في تمام ال12 ظهرا في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 200 مرشح ومرشحة. (النهاية)

ع ع ح




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