Friday, 05 April 2024 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

4/4/2024 11:32:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى ايجاز قدمه مدير مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة حول المهام والواجبات التي يقوم بها المركز وتطلعاته المستقبلية لتطوير خطط التدريب في مجال العمليات الخاصة، بهدف المحافظة على السمعة العالمية التي وصل إليها المركز من حيث إعداد وتدريب ضباط وأفراد العمليات الخاصة.
واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على أبرز التحديثات التي جرت على ميادين التدريب والبنية التحتية للمركز والتي تساهم في تطوير التدريب للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
وجال اللواء الركن الحنيطي في المباني الإدارية التي أنشئت حديثاً؛ بهدف رفع الروح المعنوية، وتوفير سبل الراحة لمرتبات المركز بما يخدم طبيعة العمل ويضمن أداء المهام على أكمل وجه.
وفي نهاية الزيارة أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية التي وصل إليه المركز، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو المركز.
يشار إلى أن مركز الملك عبدالله الثاني الذي افتتح عام 2009 بإرادة ملكية سامية بهدف توفير أحدث الأساليب التدريبية والمهارات التكتيكية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
--(بترا)
ل م/م ق/ع ط
04/04/2024 23:59:19

MENAFN04042024000117011021ID1108061811

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث