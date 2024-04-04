الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى ايجاز قدمه مدير مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة حول المهام والواجبات التي يقوم بها المركز وتطلعاته المستقبلية لتطوير خطط التدريب في مجال العمليات الخاصة، بهدف المحافظة على السمعة العالمية التي وصل إليها المركز من حيث إعداد وتدريب ضباط وأفراد العمليات الخاصة.

واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على أبرز التحديثات التي جرت على ميادين التدريب والبنية التحتية للمركز والتي تساهم في تطوير التدريب للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

وجال اللواء الركن الحنيطي في المباني الإدارية التي أنشئت حديثاً؛ بهدف رفع الروح المعنوية، وتوفير سبل الراحة لمرتبات المركز بما يخدم طبيعة العمل ويضمن أداء المهام على أكمل وجه.

وفي نهاية الزيارة أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية التي وصل إليه المركز، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو المركز.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالله الثاني الذي افتتح عام 2009 بإرادة ملكية سامية بهدف توفير أحدث الأساليب التدريبية والمهارات التكتيكية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

--(بترا)

ل م/م ق/ع ط

04/04/2024 23:59:19