الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى ايجاز قدمه مدير مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة حول المهام والواجبات التي يقوم بها المركز وتطلعاته المستقبلية لتطوير خطط التدريب في مجال العمليات الخاصة، بهدف المحافظة على السمعة العالمية التي وصل إليها المركز من حيث إعداد وتدريب ضباط وأفراد العمليات الخاصة.
واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على أبرز التحديثات التي جرت على ميادين التدريب والبنية التحتية للمركز والتي تساهم في تطوير التدريب للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
وجال اللواء الركن الحنيطي في المباني الإدارية التي أنشئت حديثاً؛ بهدف رفع الروح المعنوية، وتوفير سبل الراحة لمرتبات المركز بما يخدم طبيعة العمل ويضمن أداء المهام على أكمل وجه.
وفي نهاية الزيارة أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية التي وصل إليه المركز، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو المركز.
يشار إلى أن مركز الملك عبدالله الثاني الذي افتتح عام 2009 بإرادة ملكية سامية بهدف توفير أحدث الأساليب التدريبية والمهارات التكتيكية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
--(بترا)
ل م/م ق/ع ط
04/04/2024 23:59:19
MENAFN04042024000117011021ID1108061811
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