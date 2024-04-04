عجلون : تتويج فريق العامرية في بطولة الشباب الرمضانية

عجلون 4 نيسان (بترا) - اختتمت مساء اليوم في ملعب مجمع عجلون بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2024 التي نظمتها وزارة الشباب بفوز فريق العامرية على فريق الهرم بنتيجة 2 _ 1 بحضور مساعد المحافظ خالد القضاة. وقال مدير الشباب محمد طبيشات إنه شارك في البطولة 40 فريقا يمثلون قصبة عجلون ولواء كفرنجة بواقع 38 مباراة مؤكدا ان البطولة تهدف الى تنشيط الحركة الرياضية وتسليط الضوء على المهارات والقدرات الرياضية لدى الشباب واحتضان المميز منها في الأندية الرياضية. وفي الختام وزع مساعد المحافظ القضاة الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة. --(بترا) ع.ف / ع ط 04/04/2024 23:58:13

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