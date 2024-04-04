تصنيف الفيفا: الأرجنتين تصدر عالميا والمغرب عربيا

MENAFN - Alghad Newspaper)وعزّزت الارجنتين ريادتها بـ2.8 نقطة بانتصاريها على السلفادور (3-0) وكوستاريكا (3-1) في مباراتين دوليتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس الماضي، فيما خسرت وصيفتها فرنسا 4.85 نقاط بخسارتها أمام ضيفتها ألمانيا 0-2، وفقا لفرانس برس.واستفادت بلجيكا من خسارة إنجلترا أمام البرازيل 0-1 على ملعب ويمبلي في لندن في مباراة دولية ودية في 23 مارس الماضي، علما أن منتخب "الشياطين الحمر" أرغم منتخب "الأسود الثلاثة" على التعادل على الملعب ذاته بعدها بثلاثة أيام.وأقيمت 174 مباراة في جميع أنحاء العالم خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة في مارس الماضي وشملت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في آسيا، وملحق كأس أوروبا ودوري الأمم في منطقة كونكاكاف، فضلاً عن العديد من المباريات الدولية الودية في كل من الاتحادات القارية الستة.وبقيت البرازيل خامسة بكسبها 4.56 نقطة بفوزها على إنجلترا وتعادلها مع إسبانيا 3-3، والأمر ذاته بالنسبة إلى الأخيرة التي حافظت على مركزها الثامن أمام إيطاليا وكرواتيا، وبقيت ألمانيا سادسة عشرة على الرغم من فوزها على فرنسا وهولندا التي تراجعت إلى المركز السابع تاركة السادس للبرتغال.

عربيًا، بقي المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزا واحدا وأصبح ثالثا عشر، أمام قطر بطلة آسيا التي تقدمت 3 مراكز وباتت 34 بعد فوزين في تصفيات كأس العالم، ومصر التي تراجعت مركزا واحدا (37) بخسارتها نهائي دورة العاصمة الإدارية الجديدة أمام كرواتيا.



وبقيتتونس (41) والجزائر (43) والسعودية (53) وسوريا (89) والسودان (127)وجيبوتي (192) في مراكزها، وصعد العراق (58) وموريتانيا (105) مرتبة واحدة،والإمارات (67) والبحرين (80) مرتبتين، وعمان (77) ثلاثة مراكز، وفلسطين(93) وجزر القمر (117) أربع مراتب، وليبيا (114) ستة مراكز.



وتراجع الأردن وصيف بطل آسيا (71) والصومال (199) مرتبة واحدة، والكويت (139) مركزين ولبنان (120) واليمن (156) خمس مراكز.



تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

الأرجنتين

فرنسا

بلجيكا (+1)

إنجلترا (-1)

البرازيل

البرتغال (+1)

هولندا (-1)

إسبانيا

إيطاليا

كرواتيا