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ليفركوزن يسعى للتقدم خطوة إضافية نحو اللقب من بوابة برلين

4/4/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يتطلع باير ليفركوزن إلى الاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، حينما يحل ضيفا على يونيون برلين في ملعبه " آندر آلتن فورستيري" عند الساعة 4:30 مساء يوم غد، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.
ويتصدر ليفركوزن قمة الجدول برصيد 73 نقطة، وبفارق 13 نقطة أمام بايرن ميونيخ مع تبقي 7 جولات فقط على نهاية هذا الموسم.
ويدخل ليفركوزن المباراة وهو في أفضل مستوياته، حيث إن الفريق لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم في البطولات كافة، كما أنه فاز في آخر ثلاث مباريات له، حيث تغلب على فرايبورج 3-2 وهوفنهايم 2-1 بالدوري، قبل أن يقسو على فورتونا دوسلدورف برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا.
وحقق الفريق 6 انتصارات في مبارياته الست الأخيرة التي أقيمت خارج أرضه وهو ما يعزز فرصه للفوز بالمباراة والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب، الذي هيمن عليه فريق بايرن ميونيخ في آخر 11 موسما.
في المقابل، سيكون لدى يونيون برلين مهمة صعبة وهي إلحاق الهزيمة الأولى بباير ليفركوزن. حيث يقدم يونيون برلين موسما ليس جيدا مقارنة بما قدمه في الموسم الماضي، حيث يتواجد حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.
ويعلم يونيون برلين صعوبة المهمة خاصة وأنه يواجه فريق لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم، لكنه يرغب في الثأر من خسارته برباعية نظيفة في مباراة الدور الأول.
ويدخل يونيون المباراة بروح معنوية مرتفعة، فبعد خسارة ثلاث مباريات متتالية، نجح الفريق في تحقيق انتصار وتعادل في آخر مباراتين.
وما يعزز من إمكانية فوز يونيون باللقاء هو سجله الجيد على ملعبه حيث حقق 4 انتصارات في آخر 6 مباريات لعبها الفريق على ملعب ألتن فورستري، وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.
وفي اليوم ذاته وبالتوقيت نفسه، سيسعى بايرن ميونيخ لاستعادة توازنه في البوندسليغا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بروسيا دورتموند، حينما يحل ضيفا على فريق هايدنهايم في ملعبه " فويت أرينا".
ويتواجد بايرن في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، وأصبح مهددا بقوة بفقدان لقب الدوري الذي توج به في آخر 11 موسما.
ويرغب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، في تحقيق الفوز بهذه المباراة لمصالحة الجماهير بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام بروسيا دورتموند في الجولة الماضية.
وطالب توخيل لاعبيه بضرورة العودة لطريق الانتصارات خاصة وأن هذه المباراة ستكون الأخيرة له قبل مواجهة آرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، البطولة الوحيدة المتبقية التي يمكن لبايرن التتويج بها.
من جانبه، يريد هايدنهايم استغلال الفترة السلبية التي يمر بها بايرن ميونيخ حاليا من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة. ويتطلع هايدنهايم إلى أن تكون مباراة بايرن هي بداية لعودة الفريق لطريق الانتصارات، حيث فشل في تحقيق أي انتصار في آخر 6 مباريات.
وفي اليوم ذاته أيضا، سيكون هناك صراعا قويا بين بروسيا دورتموند وضيفه شتوتجارت، عندما يلتقيان على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".
ويعلم دورتموند أنه ليس لديه رفاهية خسارة أي نقاط إذا أراد اللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للبطولة، برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام لايبزيج.
ويدخل بروسيا دورتموند اللقاء منتشيا بفوزه المستحق على بايرن ميونيخ في الجولة الماضية، ويرغب الفريق في استغلال هذا الفوز في تحقيق فوز آخر على شتوتجارت للحفاظ على تواجده في المركز الرابع. فيما يسعى فريق شتوتجارت إلى مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية في الدوري هذا الموسم والتي جعلته يتواجد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط، خلف بايرن ميونخ. وسيسعى شتوتجارت بكل قوته للفوز بهذه المباراة على أمل تعثر بايرن ميونخ وانتزاع المركز الثاني منه.
ويلتقي فرايبورج مع لايبزيج، وكولن مع بوخوم وماينز مع دارمشتاد، على أن تفتتح هذه الجولة اليوم، حيث يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق فيردر بريمن عند الساعة 9:30 مساء، وتختتم منافسات الجولة يوم بعد غد، حينما يلعب هوفنهايم مع أوجسبورج، وفولفسبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ. -(وكالات)

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