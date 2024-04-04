Friday, 05 April 2024 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يخشى صحوة سيمبا.. واختبار صعب للترجي

4/4/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القاهرة- يسعى فريق النادي الأهلي المصري لتأكيد تفوقه وحجز مقعده في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حينما يستضيف سيمبا التنزاني عند الساعة 11 من مساء اليوم في ستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الــ8.
ويكفي الأهلي، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور قبل النهائي، حيث كان قد حسم مواجهة الذهاب بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم بالعاصمة دار السلام.
ورغم معاناة الأهلي من عاملي الإرهاق البدني وفيروس الإصابات، إلا أن الجهاز الفني للأهلي المصري نجح في التعامل مع مواجهة الذهاب بتحقيق الفوز، لكن الفريق سيفتقد في مباراة اليوم لجهود لاعبيه؛ محمد الشناوي وأليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد للإصابة، ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الإفريقي، فيما لم يتضح حتى الآن موقف الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق نظرا لمشاركته بالتدريبات بشكل تدريجي في اليومين الماضيين.
وحذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المصري، لاعبيه من التراخي والاكتفاء بهدف السبق في مواجهة الذهاب، مؤكدا أن مباريات الكرة ليس لها منطق سوى التركيز والجهد داخل الملعب.
وخاض فريق سيمبا تدريبين في القاهرة قبل مواجهة الأهلي، حيث أكد سليم عبد الله رئيس مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني قدرة فريقه بتحقيق الفوز على النادي الأهلي في مواجهة اليوم، لافتا إلى صعوبة مواجهة فريق بحجم الأهلي على ملعبه، لكنه أبدى ثقته بلاعبيه على مباغتة الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية.
في المقابل، يسعي صن داونز لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي حينما يستضيف نظيره يانج افريكانز التنزاني عند الساعة 9 من مساء اليوم في ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وذلك بعدما سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الذهاب، حيث سيلعب فريق صن داونز لتحقيق الفوز معتمدا على أفضلية اللعب بأرضه وبين جماهيره.
وتجاوز صن داونز -الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا العام 2016 وبطل النسخة الأولى والوحيدة لبطولة الدوري الإفريقي- مرحلة الشك مع إجهاد بعض لاعبيه في مباراة الذهاب، بسبب مشاركتهم مع منتخب جنوب إفريقيا في فترة التوقف الدولية.
وسيكون الترجي الرياضي التونسي في مهمة صعبة للغاية حينما يحل ضيفا على أسيك أبيدجان بملعب فيليكس هوفويت غدا في إياب الدور ذاته، بعد أن تعادلا سلبا في المواجهة التي أقيمت السبت الماضي بتونس.
واكتفى الجهاز الفني لفريق الترجي بخوض تدريبين في "أبيدجان"، حيث فرض السرية التامة على التدريبات التي أقيمت بتونس لتجهيز اللاعبين. ويدرك الجهاز الفني لفريق الترجي صعوبة المهمة، خاصة وأن أسيك يعيش فترة جيدة، حيث تأهل لدور الثمانية بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفوزه في ثلاث مباريات وتعادله مرتين وخسارته في مباراة واحدة، فضلا عن أن المباراة تقام على ملعبه.
ويسعى الترجي الرياضي التونسي، الفائز بأربعة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، لتجاوز عقبة أسيك والتأهل لقبل نهائي البطولة حيث سيواجه الفائز من مواجهة صن داونز ويانج أفريكانز.
وفي المباراة الرابعة والأخيرة، يسعى بيترو أتلتيكو الأنجولي لتحقيق عنصر المفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، وذلك حينما يلاقي فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو عند الساعة 7 من مساء يوم غد في "ملعب 11 نوفمبر".
وكان بيترو أتلتيكو نجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي في مواجهة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي، فيما سيحاول مازيمبي المتوج بالبطولة خمس مرات سابقة إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 2015، ولكن أطماعه ستصطدم بالطموحات المشروعة لفريق بيترو أتليتكو.-(وكالات)

MENAFN04042024000072011014ID1108061774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث