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توهج بورزينجيس يقود سلتيكس لفوز كاسح على سيتي ثاندر

4/4/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - سجل كريستابس بورزينجيس 27 نقطة و12 متابعة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة (135-100)، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأحرز جايسون تايتم 24 نقطة وأضاف جايلين براون 23 نقطة و7 متابعات ليحقق الفريق انتصاره الحادي عشر على التوالي على أرضه في الدوري هذا الموسم، فيما سجل جوش جيدي 17 نقطة وأضاف لوجوينتز دورت 15 نقطة لفريق ثاندر، الذي خسر مباراته الثانية على التوالي.
وفي بقية المباريات، فاز بورتلاند ترايل بليزرز على شارلوت هورنيتس 89-86، ولوس أنجليس ليكرز على واشنطن ويزاردز 125-120، وأتالانتا هوكس على ديترويت بيستونز 121-113، وفينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز 122-101.
كما فاز أيضا بروكلين نتس على إنديانا بيسرز 115-111، وأورلاندو ماجيك على نيو أورليانز بيليكانز 117-108، ومينيسوتا تمبرولفز على تورنتو رابتورز 133-85، وممفيس جريزليس على ميلواكي باكس 111-101.
وتلقى نيويورك نيكس، الذي يلعب له الألماني أيزيا هارتنشتاين، خسارته الثالثة على التوالي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عقب سقوطه أمام ميامي هيت 99-109 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس.
وأصبح نيكس مهددا بالابتعاد عن المراكز التي تتأهل مباشرة للعب في الدور الفاصل (بلاي أوف)، حيث كان نيكس تمكن من التعادل قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق، لكن ميامي طور من أدائه، واستطاع تحقيق الفوز ليبقي على حظوظه في الحصول على المركز السادس، وهو آخر المراكز المؤهلة مباشرة للبلاي أوف، علما بأن فريق إنديانا بيسرز هو من يحتل المركز السادس خلف نيكس وأمام هيت.
وفي بقية المباريات، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 109-105، وواشنطن ويزاردز على ميلواكي بكس 117-113، ولوس أنجليس ليكرز على تورنتو رابتورز 128-111.
كما فاز مينيسوتا تمبرولفز على هيوستن روكتس 113-106، ودنفر ناجيتس على سان أنطونيو سبيرز 110-105، وكليفلاند كافالييرز على يوتا جاز 129-113. وتغلب ساكرامنتو كينجز على لوس أنجليس كليبرز 109-95، وجولدن ستيت واريورز على دالاس مافريكس 104-100.
إلى ذلك، قرر "صانع الألعاب" راجون روندو، الفائز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين بألوان العملاقين بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس ليكرز، اعتزال اللعب عن 38 عاما، منهيا مسيرة امتدت 16 عاما، توج خلالها بلقب "إن بي إيه" العامين 2008 مع سلتيكس و2020 مع ليكرز.
وخاض روندو 957 مباراة وأحرز لقب أفضل ممرر ثلاث مرات، وأفضل سارق للكرات (ستيلز) مرة واحدة موسم 2009-2010.
وقال روندو بشأن عودته الى الملاعب بعدما بات من دون فريق منذ نهاية موسم 2021-2022: "لقد انتهيت، لم يعد باستطاعتي اللعب، أفضل التفرغ لعائلتي".
وبعدما جاء به فينيكس صنز إلى الدوري في "درافت" 2006، تخلى عنه فريق ولاية أريزونا لصالح سلتيكس بصحبة براين جرانت، ليمضي أكثر من 8 مواسم بألوان الفريق الأخضر الأسطوري، قبل أن يبدأ بعدها ترحاله بين دالاس مافريكس وساكرامنتو كينجز وشيكاغو بولز ونيو أورليانز بيليكانز ولوس أنجليس ليكرز (مرتان) ولوس أنجليس كليبرز، وصولا إلى تجربته الأخيرة مع كليفلاند كافالييرز.
وعلق روندو على مسيرته الطويلة التي جعلته ثاني لاعب فقط في التاريخ يحرز لقب الدوري بألوان الغريمين سلتيكس وليكرز بعد كلايد لوفيليت، (مع مينيابوليس ليكرز العام 1954 وسلتيكس العامين 1963 و1964)، قائلا: "إنها بالتأكيد شيء لم أستخف به على الإطلاق. لقد أحببت كل دقيقة فيها". -(وكالات)

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