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منتخب تحدي اللياقة البدنية يتطلع لمنصات التتويج في جورجيا

4/4/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تتوجه بعثة المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية إلى جورجيا اليوم، لخوض منافسات بطولة "الرئيس الدولية، والتي ستقام خلال الفترة 5-11 نيسان (إبريل) الحالي، بمشاركة قارية وعالمية واسعة، والتي يتطلع من خلالها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني إلى منصات التتويج، وتأكيد إنجازاتهم النوعية مع مشاركتهم الرسمية الخارجية الثالثة، حيث سبق للمنتخب الوطني أن خطف البريق في بطولة آسيا بتحقيق 13 ميدالية ملونة، وأكد المنتخب الوطني حضور اللاعب في بطولة العالم بإسبانيا، عندما حقق بطل أبطال العالم، و12 ميدالية ملونة في المستوين الفضي والذهبي.
وعبر رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات عن فخره بأبطال وبطلات تحديات اللياقة البدنية، الذين أكدوا علو كعبهم في هذه المنافسة المستحدثة في اتحادنا منذ العام الحالي، والتي تشهد رواجا كبيرا على المستوى المحلي، بارتفاع أعداد الأندية المهتمة، ومنتسبيها من الجنسين ولمختلف الفئات العمرية، في الوقت الذي نملك فيها رصيدا وافرا من اللاعبين واللاعبات المميزين، وسجل إنجازات مميز بـ"25" ميدالية قارية وعالمية للرياضة الأردنية".
وحول اختيار ناصر المنتخب الوطني المشارك في بطولة جورجيا، قال كلمات في تصريح لـ"الغد" : " نظمت بطولة لجميع الفئات من الجنسين في نادي ميدان-المتخصص في تحديات اللياقة البدنية والتي شهدت مشاركة جيدة ومستويات لافتة، في أجواء تنافسية وسهرة رمضانية، واخترنا أفضل العناصر وفقا لنتائجهم في هذه البطولة، وكلنا ثقة بجميع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، بتقديم مستويات طيبة في بطولة الرئيس الدولية، والعودة برصيد وافر من الميداليات والإنجازات لنوعية للرياضة الجسمانية والبدنية".
على صعيد متصل، أكد عضو اتحاد بناء الأجسام أحمد الحروب على جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لبطولة جورجيا، شارحا : " تابعنا استعدادات وتدريبات لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، فور الإعلان عن تكشيلة الوفد للبطولة العالمية، وأجرينا الفحوصات الطيبية اللازمة، وموافقة اللجنة الأولمبية، وأنجزنا كافة الترتيبات للسفر، من حيث حجز التذاكر وإصدار التأشيرات، حيث سنغادر اليوم الجمعة، في رحلة تستمر حتى الجمعة المقبل، لعدم وجود حجوزات وارتفاع تكاليف بعض الشركات خلال إجازة عيد الفطر السعيد".
وأضاف : " أصبح المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية، رقما صعبا قاريا ودوليا، في الوقت الذي يعتبر اتحادنا من أبرز الاتحادات العربية الفاعلة في تحدي اللياقة البدنية، وعلى تواصل مستمر مع الاتحاد الدولي الذي يأخذ بمقترحاتنا، ويتوقع أن تحتل تحديات اللياقة البدنية مساحة واسعة من الاهتمام والدعم محليا وعربيا وقاريا، ويتمتع المنتخب الوطني بجهوزية فنية، ومعنويات عالية، ويمتلك اللاعبون واللاعبات الحماس الكبير للوقوف على منصات التتويج، رغم ازدحام الطريق إلى مختلف الميداليات الملونة، وبالمستويين الفضي والذهبي بالمنافسين والمنافسات من مختلف الجنسيات".
ويترأس وفد المنتخب الوطني رئيس الاتحاد مأمون كلمات، ويرافقه أحمد الحروب إداريا، وعدد من الحكام الحاصلين على إشارة الدولية في إدارة تحديات اللياقة البدنية، واللاعبون كل من قيس طريح، علي الحموي، عبدالرحمن عاقلة، أحمد النسور، مهند القيسي، نور الدين القيسي، محمد الكردي، مصطفى القلعاوي، سارة أبوالسعود، وأسيل الكرداشة.

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