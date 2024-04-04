Friday, 05 April 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمير فيصل يبارك للرياضيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس

4/4/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، تأهل خمسة رياضيين حتى الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم: رباعي التايكواندو جوليانا الصادق وراما أبو الرب، زيد مصطفى وصالح الشرباتي، إضافة إلى لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة.
وأكد سموه خلال ترأسه اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية أول من أمس في مدينة الحسين للشباب، أهمية مواصلة العمل نحو تطوير الرياضة الأردنية، معرباً عن أمنياته بالتوفيق لجميع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في رحلتهم التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المنظومة الرياضية الأردنية لمواصلة تحقيق الإنجازات وعقدت اللجنة الأولمبية اجتماعا لمجلس إدارتها قبيل اجتماع الجمعية العامة، حيث تمت مناقشة مخرجات اللجنة للربع الأول من العام الحالي، والمبادرات التي تخدم البرامج والمشاريع الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للرياضة الأردنية، وأقيم عقب اجتماع الجمعية العامة، الإفطار السنوي للجنة الأولمبية الأردنية.

MENAFN04042024000072011014ID1108061771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث