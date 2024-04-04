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الشرباتي والصادق يحافظان على مركزيهما في التصنفين الأولمبي والعالمي للتايكواندو

4/4/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب حافظ لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي وجوليانا الصادق على مركزيهما في التصنيفين الأولمبي والعالمي الصادرين مؤخرا عن الاتحاد الدولي للعبة.
وشهد التصنيفين العالمي والأولمبي تراجعا طفيفا لكل من زيد الحلواني وزيد مصطفى وفهد عمار وأنس الصادق مركزا واحدا، وتراجعت راما أبو الرب مركزين. وبقيت جوليانا الصادق بالمركز الثاني في وزن تحت 68 كغم في التصنيف العالمي برصيد نقطة 441.33 نقطة، وفي المركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 432.63 نقطة.
وبقي اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم، بالمركز الخامس في التصنيف العالمي برصيد 363.90 نقطة، وبقي في المركز الخامس بالتصنيف الأولمبي برصيد 361.20 نقطة.
وتراجع اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، مركزا واحدا ليصبح بالمركز الرابع في التصنيف العالمي برصيد 379.57 نقطة، وتراجع مركزا واحدا ليصبح بالمركز الخامس بالتصنيف الأولمبي برصيد 387.85 نقطة، وفي الوزن ذاته في التصنيف الأولمبي، تراجع اللاعب زيد الحلواني مركزا ليصبح في المركز الثامن برصيد 330.19 نقطة، فيما بقي اللاعب نفسه في وزن تحت 63 كغم، بالمركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 243.25 نقطة.
وتراجعت اللاعبة راما أبو الرب مركزا واحدا لتصبح في المركز الخامس في وزن تحت 73 كغم، بالتصنيف العالمي برصيد 135.54 نقطة، وتراجعت مركزين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز الحادي والعشرين برصيد 181.99 نقطة.
وتراجع اللاعب فهد عمار مركزا واحد ليصبح في المركز الثاني عشر في وزن تحت 87 كغم، بالتصنيف العالمي برصيد 117.63 نقطة، وتراجع مركزا واحدا ليصبح بالمركز الثامن والعشرين في وزن فوق 80 كغم، بالتصنيف الأولمبي برصيد 135.24 نقطة.
وتراجع اللاعب أنس الصادق في وزن فوق 87 كغم، ليصبح في المركز السابع والعشرين بالتصنيف العالمي برصيد 95.07 نقطة، وبقي اللاعب محمود الطرايرة ضمن وزن تحت 58 كغم، في المركز التاسع والعشرين بالتصنيف العالمي برصيد 87.78 نقطة.

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