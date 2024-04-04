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المحارمة: أعشق الطقوس الرمضانية.. ورفضت عرضين من الخليج

4/4/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- قال لاعب فريق معان والمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما عون المحارمة، أنه يعشق الأجواء والطقوس التي ترافق شهر رمضان المبارك، مبينا بأنه يستثمر كل لحظة من لحظاته بطريقته الخاصة، وأنه لا يفضل قضاء أغلب وقته بالنوم كبقية اللاعبين.
وبين المحارمة في حديثه لزاوية "نجم في رمضان"، أنه يفضل الخروج من المنزل في ساعات الصباح، قبل العودة للمنزل، والحرص على أداء الصلوات وقراءة القرآن الكريم، لافتا بأنه يفضل مساعدة والدته في إعداد وجبة الإفطار، وأنه يعشق أيضا الجلوس مع عائلته، وهو الشيء الأجمل في الشهر الفضيل.
وأضاف: "لا أعتقد أن ممارسة المباريات بعد تناول وجبة الإفطار أمر صعب على اللاعبين، إلا أن التدريبات التي تقام خلال ساعات النهار بشهر رمضان هي الأمر الصعب، ولا أفضل أن تقوم الأندية بهذا الأمر عادة، والظروف تجبر بعض الفرق على التدرب بهذه الأوقات".
وأكد المحارمة البالغ من العمر 22 عاما، أن الخسائر التي تعرض لها فريقه معان في دوري المحترفين مؤخرا، لا تعكس المستوى الذي يقدمه الفريق في المباريات، مشيرا إلى أن "أسود الجنوب" استيقظ في مرحلة الذهاب بعد نهاية الجولة الخامسة، واستقر في نهاية المرحلة الأولى بالمركز السادس.
وتابع: "نمتلك عناصر مميزة في مختلف الخطوط، ولدينا فرصة كبيرة لإنهاء بطولة الدوري بمركز يلبي طموحاتنا كلاعبين، رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالفريق منذ بداية الموسم، وأبرزها تغيير المدربين الذي يحد من تطور العناصر والمنظومة، ولكن مواجهاتنا في الجولات المقبلة أمام فرق منافسة لنا على مراكز الوسط، نسعى لتجاوزها والاستقرار بمنطقة آمنة".
ولفت المحارمة إلى أنه رفض بداية العام الحالي عرضين من دول الخليج، وتحديدا من الدوري البحريني وآخر من الدوري العماني، مؤكدا بأن رفضه جاء لتواضع العرض المالي المقدم من الطرفين، وأن على اللاعب الأردني بأن يحفظ قيمته قبل كل شيء، وعدم الاحتراف بأي فريق من أجل الاحتراف فقط، دون النظر إلى الجانب المادي والفني.
واستطرد: "من أبرز القصص الطريفة التي واجهتني خلال شهر رمضان المبارك بإحدى السنوات الماضية، هو إفطاري في المنزل وجبة الفاصولياء، وثم التوجه للملعب لخوض مباراة مهمة، لتجبرني هذه الوجبة على تناول كميات كبيرة من المياه في اللقاء، لذا يجب إقامة معسكرات قبل المباريات بالشهر الفضيل لضبط طبيعة الطعام".
وعن مشاركته المنتظرة مع المنتخب الوطني الأولمبي في نهائيات كأس آسيا منتصف الشهر الحالي، أبدى المحارمة رغبته في تحقيق إنجاز تاريخي مع المنتخب، بالوصول للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام صيف العالم المقبل بباريس.
وقال: "نتدرب تحت قيادة أفضل مدرب يقدر المواهب ويعاملنا بصورة مميزة، حيث أن المدرب عبد الله أبو زمع أكثر مدرب يؤمن بقدراتنا، ويحفزنا دائما لتقديم الأفضل، ويتواجد في قائمة المنتخب 25 لاعبا مميزا ويملكون الرغبة ذاتها في التأهل وصناعة الإنجاز بكأس آسيا، بعد المستويات الملفتة للمنتخب الأول الذي وضع ضغط علينا من جهة لمواصلة التألق، ويحفزنا من جهة أخرى".
ويأمل المحارمة في الاحتراف مع فريق يقدر إمكانياته ويحقق به أمنياته الكروية، مفيدا بأن لاعب مونبيليه الفرنسي موسي التعمري هو أفضل لاعب في مسيرة الكرة الأردنية، ويتوقع منه اللعب في أفضل الفرق العالمية الموسم المقبل.
وبدأ المحارمة مسيرته الكروية مع النادي الفيصلي في قطاع الناشئين، ومثل الفريق الأول في أول لقاء رسمي أمام معان ببطولة الدوري في العام 2020، ولكن الإدارة السابقة للنادي كانت لا تهتم باللاعبين الشباب حسب وصفه، ما جعله يفكر مغادرة الفريق للبحث عن فرصة اللعب، وهو ما وجده مع سحاب أيضا.
وانضم لاعب خط الوسط إلى فريق معان العام الماضي قادما من فريق الجزيرة، وبرز في مركزه مع جميع المدربين الذي تولوا قيادة الفريق الموسم الحالي وعددهم 4، ، فيما قدم مستوى مميز بالمباراة الأخيرة لفريقه أمام الحسين إربد بالجولة 15، لكنه تعرض للبطاقة الحمراء في نهايتها.

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