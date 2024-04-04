نقاش بشأن الوقت الضائع في الكلاسيكو.. 4 نجوم في المنتخب على مائدة وكيل لاعبين قطري

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



نقاش بشأن قرار الحكم الرابع في مباراة الفيصلي والوحدات

شهدت ورشة العمل التي ضمت حكام دوري المحترفين، ومقيمي الحكام، والتي عقدت أول من أمس في مقر اتحاد الكرة، سؤالا للحكم الرابع في مباراة الفيصلي والوحدات الأخيرة، حول كيفية احتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول، من دون الرجوع إلى حكم الساحة.



ودار نقاش خلال جلسة التقييم حول هذه الحالة، حيث أشار النقاش إلى أن الحكم الرابع لم يرجع إلى حكم الساحة عند تحديد دقائق الوقت بدل الضائع، وهذا يعتبر مخالفة، حيث يفترض أن يأتي تقدير الوقت بدل الضائع من حكم الساحة.



وتشير المعلومات إلى أن الحكم الخامس الذي تواجد في مباراة الكلاسيكو، بالغ في احتساب الوقت بدل الضائع، قبل أن يبلغ الحكم الرابع بالوقت الذي قدره، ليقوم الرابع برفع لوحة دقائق الوقت بدل الضائع من دون العودة لحكم الساحة. الورشة شهدت أيضا عدم رضا المسؤول في دائرة الحكام عن بعض ردود أفعال الحكم الرابع في المباريات، الذين طالبوا بأن يكونوا حكاما للساحة، الأمر الذي أزعج المسؤول الذي أعلن رفضه التام لمثل هذه الردود، مؤكدا ضرورة الالتزام سعيا لتطوير اللعبة ومستوى التحكيم.



وكيل لاعبين قطري يدعو 4 نجوم في المنتخب لحفل إفطار

دعا وكيل أعمال اللاعبين القطري عبدالعزيز الكواري، 4 من نجوم المنتخب الوطني المحترفين في الدوري القطري، لتناول الإفطار خلال حفل رمضاني ضم أيضا عددا من الأطفال.



وحضر حفل الإفطار اللاعبون يزن نعيمات المحترف في الأهلي القطري، وعلي علوان وإبراهيم سعادة المحترفان في فريق الخور القطري، ويزن العرب المحترف في فريق معيذر القطري.



وبات الرباعي الأردني المحترف في قطر، معروفا بشكل كبير في الشارع الرياضي القطري، بعد تألقهم مع المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال منافسات بطولة كأس آسيا التي جرت أخيرا في قطر، وحل فيها منتخب النشامى في المركز الثاني في إنجاز تاريخي غير مسبوق.



قائمة حكام الأولمبياد تخلو من الأردنيين

خلت قائمة حكام مباريات أولمبياد باريس لكرة القدم، من أي تواجد أردني، بعد أن اقتصرت على عدد من الحكام الآسيويين من الإمارات وكوريا الجنوبية وقطر.

وصدرت أخيرا قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات أولمبياد باريس 2024، وسط غياب للحكم الأردني الذي سبق وأن تواجد في المونديال.



طاقم حكام أردني لإدارة مباراة بالدوري البحريني

يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، مهمة إدارة مباراة الأهلي والمحرق، والتي تقام مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز.

وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم، تقدم بطلب إسناد مهام إدارة المباراة، إلى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني.



ويأتي اختيار طاقم الحكام الأردني لإدارة مباراة في دوري ناصر بن حمد الممتاز، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.



جماهير الفيصلي تنشط الحركتين السياحية والاقتصادية في العقبة

ساهمت جماهير النادي الفيصلي، في تنشيط نسبي للحركتين السياحية والاقتصادية في مدينة العقبة، بعد توافد عدد جيد من الجمهور إلى ثغر الأردن الباسم، لمؤازرة فريق كرة القدم الذي يلتقي فريق شباب العقبة اليوم، في إطار منافسات دوري المحترفين.



وتوافد عدد من جماهير الفيصلي إلى العقبة في اليومين الأخيرين، معتبرين أن تواجد فريقهم في العقبة، يعد فرصة للذهاب خلفه لمؤازرته، ومن ثم استثمار هذه المباراة لتنظيم رحلة سياحية إلى العقبة.



وساهم هذا الجمهور في تنشيط الحركة السياحية، ما أدى إلى نشاط اقتصادي من خلال حجوزات الفنادق وعمليات التسوق وغيرها من التفاصيل.



وكان عدد كبير من المعنيين، أكدوا في أوقات سابقة، أن تنظيم مباريات دوري المحترفين في مدينة العقبة، يعد فرصة مثالية لتنشيط السياحة والاقتصاد.