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الحسين إربد يتطلع للعلامة الكاملة أمام الوحدات.. والفيصلي يحل ضيفا ثقيلا على العقبة

4/4/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس تشهد الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، مباراتين سترسمان معالم المنافسة على اللقب، حيث أمل الحسين إربد الاقتراب خطوة إضافية من حلم اللقب الأول، عندما يلعب بضيافة الحسين إربد على ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
وفي التوقيت ذاته، يحل الفيصلي ضيفا على شباب العقبة، على ملعب "تطوير العقبة"، بهدف مواصلة السباق على اللقب وتقليص الفارق مع المتصدر الحسين إربد.
وتقام أيضا مباراة ثالثة في التوقيت نفسه اليوم، حيث ينشد الأهلي مواصلة التقدم في النتائج واستثمار الحالة الصعبة لدى منافسه مغير السرحان، أملا بتحقيق الفوز عليه في المواجهة التي سيحتضنها ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وأقيمت عند ساعة متأخرة من مساء أمس، أول مباراتين لحساب الجولة الحالية، إذ احتضن ستاد الأمير محمد مواجهة معان وشباب الأردن، فيما استقبل الرمثا نظيره السلط على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
وتختتم الجولة غدا بلقاء وحيد على ستاد عمان، يجمع صاحب المركز الثاني عشر والأخير فريق سحاب برصيد 9 نقاط، مع الجليل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، علما بأن جميع المباريات تقام عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
وتتوقف عجلة دوري المحترفين مجددا بعد نهاية الجولة الحالية، من أجل منح الفرصة للمنتخب الوطني تحت 23 عاما، للتحضير والمشاركة بنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، حيث تنطلق البطولة في 15 من الشهر الحالي وتمتد حتى 2 أيار (مايو) المقبل، وتستكمل المنافسات بعد توقف مشوار المنتخب بالبطولة.
الوحدات - الحسين إربد
 ودخل الوحدات وعينه على إسعاد جماهيره بعد النزيف النقطي الذي ضرب الفريق في الفترات الماضية، ما أبعده كثيرا عن حسابات المنافسة على اللقب، حيث يبلغ رصيده 31 نقطة في المركز الثالث، فيما يتبوأ الحسين الصدارة برصيد 42 نقطة.
وقدم الوحدات أداء فنيا جيدا في المباراة الأخيرة أمام الفيصلي التي خسرها بثنائية، عطفا على ما شهده الفريق من تراجع في المستوى قبل قدوم المدرب رأفت علي، والذي وضع بصمته سريعا على "الأخضر"، وقدم مع الفريق أفضل أداء، إلا أن سوء اللمسة الأخيرة حرمته من تحقيق نتيجة إيجابية.
ويعول علي في مواجهة الليلة على عودة اللاعب أنس العوضات من الإصابة، لما يشكله اللاعب من خطورة على مرمى ودفاع المنافسين، مع مساندة من زميليه في الأمام سيدريك هنري ومحمد أبو زريق "شرارة"، وبحضور لصالح راتب وكريست كوفوما محمود شوكت في منتصف الملعب، فيما يتواجد في الدفاع كل من فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج وخالد كردغلي، مع مشاركة ممكنة للحارس أحمد جعيدي على حساب عبد الله الفاخوري.
وينظر الحسين لمواجهة الوحدات على أنها المهمة الحاسمة والمفصلية للحصول على لقب الدوري، من خلال الفوز على أحد المنافسين وصاحب الشعبية الجماهيرية والألقاب الكثيرة.
ولم يسبق للحسين في القرن الحالي، أن ظفر بالنقاط كاملة من الوحدات في موسم واحد ببطولة الدوري ذهابا وإيابا، وهو ما يسعى له بعد الفوز بهدفين لهدف في مباراة الذهاب.
ويمتلك المدير الفني جمال محمود الاستقرار في تشكيلته الأساسية، من خلال الاعتماد على كل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سليم عبيد، عبد الله نصيب "ديارا"، مصطفى كمال، عبد الجليل أجاغون، رجائي عايد، منذر أبو عمارة، محمود مرضي، حمزة الدردور وعبد العزيز نداي.
شباب العقبة - الفيصلي
ويرحل فريق الفيصلي إلى مدينة العقبة، ولا بديل أمامه سوى العودة بالنقاط كاملة من معقل مستضيفه شباب العقبة، إذا ما أراد المضي بعيدا في الموسم الحالي، والتمسك من جولة لأخرى بأمل المحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي، علما بأنه يتواجد بالمركز الثاني وبرصيد 36 نقطة.
ويعلم المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، صعوبة المهمة نظرا لإقامة المباراة على ملعب ذي أرضية صناعية، معتمدا في خياراته على كل من نور الدين بني عطية، مصعب البطاط، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، خالد زكريا، مهند خير الله، إحسان حداد، عارف الحاج، رزق بني هاني وبكر كلبونة.
وبدوره، لم يتعرض شباب العقبة للخسارة في آخر 7 مباريات ببطولة الدوري، ما يدفعه لأن يتمسك بحظوظه في ظل خوض المباراة على أرضه وبين جماهيره، حيث يتواجد بالمركز الخامس برصيد 22 نقطة.
ويتمتع شباب العقبة بالاستقرار مع المدرب رائد الداود، على العناصر التي تعرف طريق الخروج بنتيجة إيجابية، من خلال الزج بكل من حماد الأسمر، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، أحمد أبو حلاوة، أنس أبو طعيمة، محمد عاصي، محمد الحسنات، غيث المدادحة، كريستيان شكوكا، عمر سريوة وكريستان فارجاس.
الأهلي - مغير السرحان
 يشترك طرفا هذه المواجهة بأهمية الخروج بنتيجة إيجابية من أجل عدم إهدار النقاط ومواصلة الرحلة بين أندية الكبار لموسم آخر، حيث جمع الأهلي 13 نقطة في الجولات الماضية، ويتقدم عليه مغير السرحان بنقطة واحدة فقط.
ويبرز من فريق الأهلي الذي يقوده المدرب عماد رشاد عدد من اللاعبين، منهم محمد مراعبة، خالد الدردور، إبراهيم الجوابرة، أحمد إلياس ويزن الغرابلة، فيما يبرز من فريق مغير السرحان الذي يدربه خالد الدبوبي كل من محمد أبو الذهب، مجاهدة الزواهرة، قصي طنوس، زيد أبو الريش ومحمد الجوهري.

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