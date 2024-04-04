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معان والرمثا يهزمان شباب الأردن والسلط بدوري المحترفين

4/4/2024 11:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حقق فريق معان فوزا مستحقا على نظيره شباب الأردن بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت مساء الخميس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف معان كل من قصي نمر 45، عبد الملك مفتاحي 67، وحسين عبيدات 82، فيما سجل هدف شباب الأردن الوحيد أحمد صبرة 66.

ورفع معان رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة عشرة وفي المركز السادس، فيما تجمد الرصيد النقطي لشباب الأردن عند 16 نقطة وبالمركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، حقق الرمثا فوزا متأخرا على ضيفه السلط بهدف نظيف، حمل توقيع اللاعب البديل خالد الذيابات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن في مدينة إربد.

وعزز الرمثا رصيده النقطي بالمركز الرابع وصولا للنقطة 25، فيما استقر السلط سابعا برصيد 16 نقطة.

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