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لصحة أفضل.. 7 طرق لزيادة استهلاكك اليومي للمياه

4/4/2024 11:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- يؤثر تناول الماء على الوظائف الحيوية كافة في جسم الإنسان. يعد البقاء رطبا بشكل صحيح أمرا ضروريا للحفاظ على أداء الجسم وتعزيز الصحة العامة، حتى بعد إشباع العطش. بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يوجد 7 أساليب قابلة للتنفيذ لزيادة استهلاك الشخص للمياه وتقدير هدية الترطيب:
- كوب الماء الصباحي:ينصح الخبراء بجعل تناول كوب من الماء البارد في الصباح روتينا يوميا. إن تناول كوب من الماء عند الاستيقاظ يساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم، قبل تناول الشاي أو القهوة يوميا.
- حمل زجاجة ماء دائما: إن اقتناء زجاجة مياه متينة قابلة لإعادة الاستخدام وحملها طوال اليوم، يساعد على توفر المياه بسهولة. يجب تذكر تناول رشفات متكررة والبقاء رطبا بشكل صحيح سواء كان الشخص في العمل أو المدرسة أو أثناء التنقل.
- تذكيرات الترطيب: من السهل أن ينسى المرء شرب الماء وسط زحام الحياة اليومية. للتأكد من أنه يتم أخذ فترات راحة منتظمة والحفاظ على رطوبة الجسم، يمكن إنشاء تذكيرات كل ساعة على الهاتف الذكي أو استخدم تطبيقات الترطيب.
- غرس نكهة: لإضفاء لمسة منعشة، يمكن إضافة غصن من النعناع أو شريحة من الليمون أو الخيار أو التوت إلى الماء العادي. ويمكن تجربة مجموعات مختلفة للحصول على نكهة الماء المنقوع الذي يفضل الشخص مذاقه أكثر.
- تناول الأطعمة الغنية بالمياه: يمكن تضمين الأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة، مثل الخيار والبرتقال والفراولة والبطيخ. تشتمل الأطعمة المرطبة أيضا على الفيتامينات والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى المساعدة على الوصول إلى كمية السوائل اليومية الموصى بها.
- التخلي عن المشروبات السكرية: يعد الماء خيارا أفضل من العصائر السكرية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. سيساعد تناول الماء بدلا من العصائر على استهلاك كميات أقل من السكر والسعرات الحرارية مع تحسين مستويات الترطيب بشكل طبيعي ودون الحاجة إلى إضافات صناعية.
- طقوس قبل الوجبات: ينبغي أن يحرص الشخص على جعل من عاداته شرب كوب من الماء قبل تناول كل وجبة. يعزز شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام الشعور بالامتلاء، الأمر الذي لا يمنع الإفراط في تناول الطعام فحسب، بل يسهل أيضا عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.-(العربية نت)

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