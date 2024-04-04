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خبراء تغذية: عشرات المليارات التي تنفق على المكملات الغذائية هي إهدار للمال

4/4/2024 11:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة-تمثل الفيتامينات والمكملات الغذائية صناعة مهمة في الولايات المتحدة، حيث ينفق الأميركيون قرابة 45 مليار دولار، من بين أكثر من 177 مليار دولار ينفقها البشر حول العالم على العقاقير والمساحيق وغيرها من أشكال المكملات التي تهدف إلى تحسين الصحة.
وتشير الدراسات إلى أن زهاء 59 مليون أميركي يتناولون شكلا من أشكال الفيتامينات أو المكملات، وينفقون على هذه المواد نحو 510 دولارات سنويا في المتوسط.
ولكن خبراء في مجال الغذاء أعربوا عن اعتقادهم أن ذلك يعد إهدارا للمال.
ويقول الطبيب ماثيو سيلفيس من مركز صحة الأسرة وطب المجتمع بولاية بنسلفانيا الأميركية، إن تناول وجبة متوازنة يوفر المواد الغذائية كافة التي يحتاجها الشخص العادي للحفاظ على صحته.
وأضاف، في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية: "إذا تناولت وجبة متوازنة بشكل جيد تحتوي على الخضراوات والفواكه وغيرها من أشكال الغذاء، فإنك لست بحاجة لأي عقاقير تحتوي على فيتامينات أو مكملات غذائية".
غير أنه استطرد قائلا إن هناك بعض الفئات التي قد تحتاج بالفعل إلى فيتامينات أو مكملات غذائية، ولكنها تشكل حالات فردية. وأوضح أن هذه الفئات تتضمن الحوامل اللاتي يحتجن إلى حمض الفوليك لمنع العيوب الخلقية للأجنة، وكبار السن الذي يحتاجون إلى الكالسيوم وفيتامين "د" للوقاية من هشاشة العظام، وبعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي ولا يمكنهم امتصاص مغذيات معينة من وجباتهم الغذائية.
وذكر سيلفيس أنه "إذا كنت تتناول بالفعل وجبة غذائية متوازنة، فإن كل الفيتامينات والمعادن الإضافية التي تتناولها من خلال المكملات الغذائية يتخلص منها الجسم من خلال البول"، مضيفا "عندما يحصل الجسم على كفايته من هذه المواد، فإنه يتخلص من الكميات الإضافية الباقية".-(الجزيرة نت)

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