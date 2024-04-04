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6 حالات صحية قد تكون كامنة وراء تغييرات تطرأ على اللسان

4/4/2024 11:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسات مختلفة أن صحة الفم يمكن أن ترتبط بالعديد من الأمراض، ويمكن للتغييرات التي تطرأ على اللسان أن تكشف عن الكثير من الحالات الكامنة المقلقة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ومن بين العلامات المنذرة التي يمكن رصدها على اللسان هي "اللسان الصدفي"، وهو عندما يكون هناك فجوات أو نتوءات على طول حافة اللسان في ما يشبه شكل الأصداف.
ووفقا للدكتور نيراج بانشال، رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين في مركز بن بريسبيتريان الطبي، فإن هذا "ينشأ عادة من ضغط اللسان المستمر على الأسنان"، وستكون قادرا على ملاحظة هذه الأعراض عند إخراج لسانك.
وعلى الرغم من أن "اللسان الصدفي" في حد ذاته ليس ضارا، إلا أنه قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية أساسية تحتاج إلى الفحص.
الأسباب التي قد تجعل لسانك ذا حافة صدفية:
- نقص فيتامينات: يمكن لنقص فيتامينات B مثل B12 وحمض الفوليك (B9) والريبوفلافين (B2)، أن يترك لثتك ملتهبة ولسانك منتفخا، وفقا للدكتور سوروش زغي، طبيب الأذن والأنف والحنجرة وجراح النوم، فإن "هذه الفيتامينات ضرورية لتجديد الخلايا والحفاظ على الأنسجة المخاطية السليمة في الفم".
ويمكن أن يؤدي تورم لسانك إلى ضغطه على أسنانك، ما يتسبب في ظهور الحافة الصدفية.
- تضغط على أسنانك أو تطحنها: قد يكون انقباض الأسنان أو طحنها أيضا سببا في اللسان الصدفي، وكلاهما شائع إذا كنت قلقا أو متوترا.
وقال الدكتور زاغي "إن هذه الحالات تمارس ضغطا إضافيا على جوانب اللسان، ما قد يؤدي إلى ظهور الصدفية بمرور الوقت".
وقد تجد نفسك تصر على أسنانك عندما تكون مستيقظا، ولكن يمكن أن يحدث ذلك أيضا عندما تكون نائما.
- تعاني من الجفاف: قد يؤدي عدم شرب ما يكفي من الماء والسوائل إلى تورم أنسجة الجسم، بما في ذلك اللسان، وهذا سيدفع لسانك إلى الضغط بقوة على أسنانك، ما يؤدي إلى ظهور حافة صدفية.
- انقطاع النفس النومي: هو حالة تؤدي إلى توقف التنفس وعودته مجددا أثناء النوم. وقد يلاحظ المصابون بهذه الحالة تغييرات على اللسان، بحيث تبدو حوافه صدفية.
وعندما يواجه المريض صعوبة في التنفس ليلا بسبب توقف النفس النومي، قد يضغط بلسانه على أسنانه دون وعي، وفقا للدكتور زغي، وهو ما يسبب "اللسان الصدفي".
- مشكلة في المفصل الصدغي الفكي: يربط المفصل الصدغي الفكي (TMJ) عظم الفك السفلي بالجمجمة. وقد تسبب الاضطرابات التي تؤثر عليه أعراضا مثل ألم الفك أو آلام الأذن أو صعوبة فتح الفم أو إغلاقه.
وأضاف الدكتور زغي: "إن الخلل الوظيفي المرتبط باضطرابات المفصل الصدغي الفكي يمكن أن يقلل من مساحة اللسان، ما يسهم في ظهوره بشكل صدفي".
- مشكلة في الغدة الدرقية: قصور الغدة الدرقية هو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من الهرمونات.
والأعراض النموذجية لهذه الحالة هي التعب وزيادة الوزن والحساسية للبرد وجفاف الجلد والشعر والشعور بالاكتئاب. ولكن بالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى تورم اللسان، ما يجعله يضغط بقوة أكبر على الأسنان، وبالتالي ينتج عن ذلك لسان ذو حواف صدفية.

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