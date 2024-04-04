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فوائد الرياضة في رمضان.. 4 نصائح للمحافظة على رشاقة الجسم

4/4/2024 11:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعزز النشاط البدني من صحة الجسم، ولا يحتاج الصائمون خلال شهر رمضان للاستغناء عن التمارين الرياضية كما يعتقد البعض، إذ يمكن ممارستها أثناء الصيام، وحتى بعد تناول وجبة الإفطار.
ويستفيد كل جهاز في الجسم تقريبًا من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما تشير بعض الأبحاث الجديدة، إلى أن النشاط البدني يحسن من صحة الدماغ أيضا. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية". وأظهرت إحدى الدراسات في العام 2022، أن التمارين الرياضية تعزز مستويات البروتين المعروف بتقوية التواصل بين الخلايا الدماغية عبر نقاط الاشتباك العصبي، وقد يكون ذلك عاملا أساسيا في خفض حالات الإصابة بالخرف.
وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO)، بأن يحصل البالغون على 150 دقيقة على الأقل، أي ساعتين ونصف الساعة، من النشاط البدني المعتدل إلى شديد الوتيرة أسبوعياً.
وقد تشكل ممارسة الرياضة خلال رمضان صعوبة للبعض، ولكن من شأن اتباع بعض التعليمات جعل المحافظة على لياقة الجسم أمرا ممكنا خلال ساعات الصيام الطويلة.
إليكم بعض النصائح لكيفية المواظبة على ممارسة الرياضة في رمضان:
- حافظ على تمارين القلب منخفضة الشدة، إذا كنت صائما.
- مارس التمارين عالية الكثافة بعد تناول الطعام فقط.
- تناول وجبات الطعام الغنية بالبروتين.
- اجعل من وجبات الطعام الخفيفة صديقة لك.

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