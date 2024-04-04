فوائد الرياضة في رمضان.. 4 نصائح للمحافظة على رشاقة الجسم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يعزز النشاط البدني من صحة الجسم، ولا يحتاج الصائمون خلال شهر رمضان للاستغناء عن التمارين الرياضية كما يعتقد البعض، إذ يمكن ممارستها أثناء الصيام، وحتى بعد تناول وجبة الإفطار.
ويستفيد كل جهاز في الجسم تقريبًا من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما تشير بعض الأبحاث الجديدة، إلى أن النشاط البدني يحسن من صحة الدماغ أيضا. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية". وأظهرت إحدى الدراسات في العام 2022، أن التمارين الرياضية تعزز مستويات البروتين المعروف بتقوية التواصل بين الخلايا الدماغية عبر نقاط الاشتباك العصبي، وقد يكون ذلك عاملا أساسيا في خفض حالات الإصابة بالخرف.
وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO)، بأن يحصل البالغون على 150 دقيقة على الأقل، أي ساعتين ونصف الساعة، من النشاط البدني المعتدل إلى شديد الوتيرة أسبوعياً.
وقد تشكل ممارسة الرياضة خلال رمضان صعوبة للبعض، ولكن من شأن اتباع بعض التعليمات جعل المحافظة على لياقة الجسم أمرا ممكنا خلال ساعات الصيام الطويلة.
إليكم بعض النصائح لكيفية المواظبة على ممارسة الرياضة في رمضان:
- حافظ على تمارين القلب منخفضة الشدة، إذا كنت صائما.
- مارس التمارين عالية الكثافة بعد تناول الطعام فقط.
- تناول وجبات الطعام الغنية بالبروتين.
- اجعل من وجبات الطعام الخفيفة صديقة لك.
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