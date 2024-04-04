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دراسة: سمنة الأطفال تضاعف احتمالية الإصابة بالتصلب اللويحي

4/4/2024 11:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت دراسة حديثة أن السمنة لدى الأطفال تضاعف احتمالية إصابتهم بمرض التصلب اللويحي (ويعرف أيضا باسم التصلب المتعدد) عند بلوغهم. بحسب ما نشر موقع "الجزيرة نت"
وأجرى الدراسة باحثون في معهد كارولينسكا السويدي بقيادة الباحثين الدكتورة إميليا هاجمان والبروفيسور كلود ماركوس، وستُعرض في المؤتمر الأوروبي للسمنة والذي سوف يعقد في مدينة فينيسيا الإيطالية في مايو/أيار القادم، وكتبت عنها صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية .
ويؤثر التصلب المتعدد على الدماغ والحبل الشوكي، وهذا ما يسبب مجموعة من الأعراض تشمل مشاكل في الرؤية وحركة الأيدي والأقدام ومشكلات حسية أو مشكلات في الاتزان. ويعد هذا المرض حالة تستمر مع المريض مدى الحياة وقد تسبب إعاقة خطيرة في حياته.
وأظهرت دراسات سابقة ارتفاع مؤشر كتلة الجسم خلال مرحلة المراهقة وزيادة خطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد.
وأراد الباحثون بهذه الدراسة تقييم خطر إصابة الأفراد بالمرض في المستقبل في مجموعة كبيرة من الأطفال الذين يعانون من السمنة. فقام الباحثون بتحليل بيانات من "السجل السويدي لعلاج سمنة الأطفال" (the Swedish Childhood Obesity Treatment Register). وتعد قاعدة البيانات هذه والمشهورة باسم بوريس من أضخم قواعد البيانات لعلاج سمنة الأطفال.
وتفحص الفريق البحثي بيانات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-19 سنة والذين سجلت بيانتهم في الفترة ما بين 1995 و2020 وتمت مقارنة النتائج بمعلومات الأطفال من عامة السكان.
اشتملت الدراسة على مقارنة معلومات 100 ألف طفل لا يعاني من السمنة وما يزيد على 21 ألف طفل يعاني من السمنة والذين بدأوا بعلاج السمنة في متوسط عمر 11 عاما.
تم متابعة الأطفال الذين اشتملت عليهم الدراسة لمدة متوسطها 6 سنوات، وخلال هذه الفترة تم تشخيص 0.13 % من الأطفال الذين يعانون من السمنة بالتصلب المتعدد، في حين تم تشخيص 0.06 % من الأطفال من مجموعة عموم السكان. وقد كان متوسط عمر المشاركين الذين تمت متابعتهم عندما تم تشخيصهم بالتصلب المتعدد 23 عاما. والعمر عند التشخيص بالتصلب المتعدد كان متقاربا في المجموعتين.
وقد صرح الباحثون أنه رغم قصر فترة المتابعة إلا أن الدراسة سلطت الأضواء على أن السمنة تضاعف خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.
وقد أشار الباحثان الدكتورة إميليا هاجمان والبروفيسور كلود ماركوس، إلى أن واحدا من تأثيرات السمنة تسبب التهابا مزمنا، ولكنه "منخفض الدرجة"، ومن المتوقع أن تكون السبب في تطور عدد من الأمراض منها التصلب المتعدد.
وقد أضافا أن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض مثل الربو والتهاب المنفصل ومرض السكري من النوع الأول وبعض أنواع السرطان. ويشير إلى أنهم يعلمون أن تقليل المريض من وزنه سيقلل من الالتهاب وسيقلل من خطر الإصابة بمثل هذا المرض.
سبب التصلب اللويحي
ويصنف مرض التصلب اللويحي ضمن أمراض المناعة الذاتية، ويبدأ بحدوث خطأ ما في الجهاز المناعي الذي يهاجم عن طريق الخطأ جزءا سليما من الجسم.
وفي مرض التصلب اللويحي، يهاجم الجهاز المناعي الطبقة التي تحيط وتحمي الأعصاب التي تسمى "غمد المايلين" (myelin sheath).
ويؤدي هذا إلى إتلاف وندوب الغمد، وربما الأعصاب الكامنة، وهو ما يعني أن الرسائل العصبية التي تنتقل على طول الأعصاب تصبح بطيئة أو معطلة.
ومن غير الواضح ما الذي يجعل جهاز المناعة يتصرف بهذه الطريقة بالضبط، لكن معظم الخبراء يعتقدون أن هناك مجموعة من العوامل الجينية والبيئية.

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