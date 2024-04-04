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الروائي صبح يخط ذئاب في المدينة - حكايا الانتفاضة في بيت لحم

4/4/2024 11:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن الازبكية في رام الله فلسطين رواية بعنوان "ذئاب في المدينة- حكايا الانتفاضة في بيت لحم"، للروائي طارق صبح.
في المدخل وتحت عنوان "رواية ذئاب في المدينة حكاية أطفال الحجارة 1987 في بيت لحم"، يقول المؤلف: "إن رواية "ذئاب في المدينة"، هي رواية ستذكرها الأجيال القادمة، وسوف تستمطر دموع الأحياء الذين تتوثب أرواحهم فوق فواصل الحدود لتصل إلى حد الانفجار، فيحن تقرأ هذه الرواية، استمتع فقط بما تقرأ، ولا تفكر كثيرا فيما هو خيال وما هو حقيقة، ولا تدخل في متاهة يصعب عليك الخروج منها؟ ففي بيت لحم تغدو الحقيقة خيالا، ويصبح الخيال حقيقة، فما يبدو حقيقة في بيت لحم لا يكون إلا خيالا متأرجحا على حبال الواقع، وما تراه خيالا لا يعدو أن يكون حقيقة بملامح حلم عابر، فكل شيء في مدينتي وارد".
يتابع: لا ندري كيف قدر للأستاذ نظام شاهين أن يأتي إلى بيت لحم كي يحل ألغازها وهو أصلا من مخيم العروب عاش في دوار الخليل وكبر فيه، وكيف أمكن للشيخ سلامة دعدور أن يصبح صديقا للشيخ "هموريش"، ثم يصبح هذا مساندا للثورة الفلسطينية؟ وليلى جميلة الجميلات التي تعرف كل شيء حين تسير في أزقة بيت لحم يتستمر التجار أمام دكاكينهم الصغيرة وهم يحدقون فيما إبداع الخالق من جمال سلب عقولهم، وحتى جنود حرس الحدود، لم يكونوا ليتحركوا حتى لو رميتهم بالحجارة عندما تمر ليلى من أمامهم افتتانا بهذه الأنوثة الصاخبة.
كيف تمكن حامد غنام من خداع المدينة، ولماذ رآها ونيس مدينة فاضلة، بينما هي المدينة الظالم أهلها في عين غيره. لماذا تم خداع جورج فسقط أو ربما أسقط في برك سليمان؟ في هذه المدينة من الأحاجي والألغاز ما يحير ضابط المخابرات الصهيوني ويصعب عليه حلها.
حين تشرق الشمس على أزقة بيت لحم القديمة، تزاور عنها ذات اليمين، وإذا غربت تفوح منها رائحة السرمدية الأبدية. هي مدينة أطاحت بكل الحكام الظالمين، ودفنتهم تحت دروب أزقتها كي يدوس عليهم أشرافها من عمال وفلاحين، وظللت أناسها بقناطرها فشكلت علاقة العشق الأزلية الأولى بين الإنسان والحجارة، هذه المدينة، ولد فيها النور الذي عاش ألفي عام، ولن يستطيع أي جبروت أن يحني هامات أهلها.
يخاطب صبح القارئ فيقول له: "أنت على وشك قراءة أحداث رواية نصفها غير حقيقي، وأي تشابه بين ما تقرأ وأحداث تعرفها هو تشابه بالمصادفة، وهو ربع القصة. أما الربع المتبقي فهو أحداث سمعتُ بها؛ رواها لي من عايشها أو كانت جزءا من حياته. كل الأسماء، وإن تشابهت أو تناغمت مع أسماء حقيقة، هي محض مصادفة".
يوضح صبح: من السطر الأول، حيث حملت قلمي، وبدأت كتابة روايتي هذه، استعنت بجلالته لتيسير أموري، وسألته أن يشرح لي صدري ويفك عقدة تفكيري، لأكتب ما نويت كتابته. ومنذ سنة 2017، وأنا أحاول إعمال عقلي واقفا في محراب الذكريات حاملا روح الأمل، مستلهما شعاع الحلم المتوهج في عالم رحب.
يتابع الروائي: لم تكن لدي معضلة في الجانب الخيالي من الرواية، ذلك أنني واسع الخيال منذ طفولتي. لكن ما أتعبني وأجهد عقلي هو الجزء الحقيقي وحتمية أنني أحمل- من دون توكيل- رسالة للمكلومين الذين طرحتهم الحياة أرضا، فمنهم من قضى نحبه، وقضى مظلوما مسجيا في صفحات الذاكرة، ومنهم من بقي ليعيش في غياهب الحياة يحاول الخروج من قمقمه الثقيل، فلا هو ميت ولا هو حي.
من أجواء الرواية الحجر الأول، "كانت عيناها تقدحان شرارا عندما خرجت ليلى نحو الممر، ولأن جنود الاحتلال كانوا على مقربة من بيت أبي جريس، حاولت أن أثنيها عن الخروج إلى الشارع، فقد كان الشباب يتجمعون هناك للقيام بضربة خاطفة لمخفر المدينة الذي يحتله الكيان الغاصب منذ حرب 1967، بينما خرج جورج الراعي مبكرا ومعه بعض أفراد المجموعة ليستكشفوا الحارات المطلة على ساحة المهد. لم تكترث ليلى لمحاولاتي، وظلت مندفعة باتجاه الردهة، حيث التقطها سمير مرقص وأحاطها بذراعيه وأوقفها.
-أمجنونة أنت؟ ألا ترين كم من الشباب هنا؟ وهناك الجيش في الخارج. هدأت ليلى، وأجهشت بالبكاء.
سمير قائد المجموعة، وهو يعرف كل شيء؛ يعرف أن حامد غنام يترصدهما، ويسعى جاهدا لإفساد تلك العلاقة، فحامد يحبها منذ زمن طويل، وقد انضم للشباب أصلا من أجلها، وليلى تعرف ذلك لكنها غير مهتمة به. فبالنسبة لها حامد مجرد واحد من طابور طويل يتوق للتودد إليها والحديث معها، أو الحصول على نظرة من عينيها الساحرتين. وغير ذلك، فحامد بالذات، معروف للجميع أنه لا يصادق أحدا إلا إذا كانت عنده أخت جميلة.
ليلى لا يمكن لها أن تشرع أبواب قلبها لحامد البتة، بل إنها كانت تتحمل أذاه من أجل الثورة والانتفاضة. إنها تعرف كل شيء، وتكتم كل ما تعرفه. فهي أمينة سر جورج ومجموعته الثورية، تلك المجموعة التي تعمل بمنتهى السرية، حيث يذهب كل إلى شأنه بعد كل عمل ثوري، ولا يلتقون إلا مصادفة أو للقيام بعمل ثوري آخر.
هدأت ليلى، فضمها سمير إلى صدره.
- صديقتي بالله عليك، حدثيني ما الذي يجري؟ أنت تعرفين حساسية وضعنا، فالنوم لم يعرف طريقه إلينا منذ الأمس، هدئي من روعك وأخبريني.
كانت شاحبة الوجه، يدها اليمنى على خدها والدموع الحرة تنهمر على وجنتها المتوهجتين، رفعت رأسها قليلا ونظرت إلى سمير وهي تبتسم: "أنت تعرف يا سمير كم أكن لك من المودة والاحترام، بل إنك بالنسبة لي أكثر من أخ. التقينا في مسيرة الشهيد سليم الشاعر، وسرنا معا جنبا إلى جنب، ورغم عشقي للشهادة إلا أنك كنت سببا في بقائي على قيد الحياة، ولست أنسى كيف أبعدتني عن الموت حين اقتحم جيب الجيش مسيرتنا عند قبور الطفال قرب مخيم العزة، هل تذكر يا سمير؟"
- نعم أذكر. وقد نجاك الله من موت محقق.
- ومنذ تلك اللحظة وأنا أراك الأخ والصديق الذي يقف إلى جانب رفاقه، أنت لست قائدي في المجموعة فحسب، بل سندي القوي الذي أعتمد عليه، ولم أخف عنك أي شيء. حتى جورج حبيبي لا يعرف عني ما تعرفه أنت.
ظل سمير يصغي إليها مبتسما.
- إن حامدا يضايقني منذ أن انضم إلينا وأنت تعلم ذلك. وفي كل مرة تطلب مني أن أتحمل ثقل دمه وأن أتجاهل قلة أدبه. وقد أخبرتك مرارا أن وجوده معنا سيلحق الضرر بنا عاجلا أم آجلا. لقد تحرش بكل صبية من صبايا نادي الأرثوذكس ونادي العمل الكاثوليكي، ولم تسلم من يده ولسانه حتى رفيقاتنا في المجموعة. إنه يشكل خطرا علينا، ويجب وضع حد له قبل فوات الأوان، بل يجب طرده نهائيا".

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