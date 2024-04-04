Friday, 05 April 2024 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأزمات تبرز القيم.. كيف تكشف النهايات عن المعادن الحقيقية؟

4/4/2024 11:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- للنهايات قدسيتها كما للبدايات ولا يعني انتهاء علاقة بداية للحرب وكشف لأسرار وقصص قد تكون قيلت في لحظة ثقة. وكما نسمع في كثير من المواقف أن النهايات أخلاق فيها تتكشف المعادن ويظهر الأصيل من المزيف، ففي الحياة منعطفات وممرات ضيقة قد تنذر بنهاية مرحلة ما ينتهي معها شيء من التعب والخوف والضياع فليس كل النهايات تعيسة وحزينة، ربما هي تعويض لواقع أجمل وهذا ما يغيب عن أذهان الكثيرين الذين يرون في النهاية دائما نهاية للحب والاحترام والتواصل.
دارين عيسى 28 عاما ترى أن النهايات نقطة تحول بالنسبة لها وليست نهاية العالم، تقول النهاية سواء كانت حزينة أو سعيدة تبقى درس تتعلم منه الصلابة واحترام التجارب بكل ما فيها، كما أن النهايات من وجهة نظرها تجعلها تغربل علاقاتها وتعرف الوجوه على حقيقتها. مبينة أن خلافها مع إحدى صديقاتها وابتعادها عنها لم يلغ الود بينهما على الأقل من طرفها.
دارين رغم صدمتها بصديقتها إلا أنها ظلت وفية لعلاقتهما حافظة لكل الأسرار التي جمعتهما ورغم اقتناعها بأن الناس فترات مؤقتة في حياة كل شخص منا لكنها مع ذلك تحن وتشتاق لتفاصيل عاشتها مع صديقتها تلك لن تستطيع نسيانها.
ويعتبر مازن النهايات فرصة ووقتا مستقطعا لتصويب الأخطاء وإعادة الحياة لمسارها الصحيح، ويبين أن وضع نقطة آخر السطر في الكثير من علاقاته مكنه من رؤية الحياة بشكل أوضح وخاصة على صعيد العمل الذي ظل على مدى سنوات طويلة مفتقدا فيه للشغف لا يجد التقدير الذي يستحقه.
يقول النهاية هي محطة ركود مؤقت قرار يتخذه الإنسان من أجل أن يبحث عن راحته في أشياء جديدة وأماكن أخرى. مشيرا إلى أن الحياة عموما عبارة عن بدايات ونهايات وأن العبرة بالنهاية أن تكون فيها من الاحترام والود ما يجعلها ذكرى جميلة وانتهاء مرحلة ما قد يكون سببا في ولادة أمل جديد لواقع أفضل.
بتول عادل هي أيضا تجد أن طلاقها من زوجها لم يكن النهاية بقدر ما كان بداية لعلاقة صداقة قويت بالثقة والاحترام، وخاصة بوجود طفل يجمعهما.
وكما تشير بتول فإن العلاقات لا تنتهي لكن قد يتغير شكلها ومسماها فليست بالضرورة أن تكون النهايات ساحة للعداوات والخلافات وهذا تماما ما تعيشه مع زوجها السابق ووالد ابنها. موضحة أن الثقافة والوعي مهمان لإيجاد التفاهم ووضع خطوط عريضة للعلاقة وتبادل الثقة بين الطرفين. فالنهايات أخلاق وهنا يتكشف المعدن الحقيقي للشخص فهناك من يستغلها لتشويه الحقائق ومنهم من يراها فترة لتقييم كل ما حدث ورؤية الحياة من زاوية مختلفة.
من النهاية تولد البداية هذا بحسب الأخصائي النفسي الدكتور موسى مطارنة الذي يرى أن ليس هناك نهاية مطلقة فحتى غروب الشمس بداية لنهار جديد، فالحياة بطبيعتها مستمرة وفي قلب كل نهاية أمل لبداية جديدة.
وتختلف النهايات من شخص لآخر فمنهم من ينظر إليها على أنها نهاية أبدية، نظرته تجاهها سوداوية تحمل اليأس والحزن والتعاسة له ومهما توالت الأحداث بعدها فيها من الخير والسعادة، يتخذ القرار بجعلها ذريعة للخلافات وتراشق الاتهامات وفضح الأسرار، أما النوع الآخر فيرى في النهايات فرص جديدة.
ويبين مطارنة أن النهايات تقاس بمدى الرقي والثقافة وقدرة الشخص على التصالح مع نفسه ومع الأمور من حوله، فالمتصالح مع نفسه لا يصنع العداوات مع الآخرين بل يصنع الحب والمستقبل والأحلام.
يقول مطارنة، المعادن الحقيقية تظهر في النهايات، وأيا كان مسمى العلاقة يوجد أشخاص في الحياة يكشفون أقنعتهم بقسوة وخبث، يحولون الأمور لمجرى آخر فيخوضون المعارك بعداوة ضد الطرف الآخر دون أدنى احترام للعشرة والمودة والثقة وهذا يحدث نتيجة إسقاطات نفسية وضعف في شخصية المعتدي الذي يعتبر أن النهاية هي إعلان لهدم كل شيء وأولها المشاعر والأسرار، فتكون ردة فعله هي الانتقام والتشويه وطمس الحقائق من أجل التعاطف معه وتبرير أخطائه وحتى لا يشعر بالذنب، فهو يلجأ لذلك كله نتيجة حقده على الطرف الآخر وإحساسه بالإهانة.
وتشير مدربة المهارات الحياتية نور العامري إلى أن النهايات: لحظات تحمل الكثير من المعاني وتعتبر النهايات من أبرز اللحظات التي تشكل نقطة تحول في حياة الإنسان، فهي تعكس نهاية مرحلة معينة وبداية مرحلة جديدة.
ويمكن أن تكون النهايات مصادفة أو مخططة، سعيدة أو حزينة، لكنها دائماً تحمل العديد من الدروس. وفق العامري، وأهمية النهايات أنها فرصة للتقييم والتحليل.
وأيضا تمثل النهايات فرصة للنظر إلى الماضي وتقييم ما تم تحقيقه وما يمكن تحسينه في المستقبل. والتجديد والبدايات الجديدة تمنح النهايات الفرصة للبدء من جديد، وبناء أهداف طموحات جديدة. وكذلك النمو الشخصي والتطور يمكن أن تكون النهايات فرصة للنمو الشخصي والتعلم من الخبرات السابقة، مما يساعد في تطوير الذات.
وتشير العامري إلى أن هناك العديد من الخطوات الفعالة لكيفية التعامل مع النهايات:
1. التأمل والقبول: يجب أن يتم قبول النهايات بروح من التأمل والقبول، وفهم أنها جزء لا يتجزأ من تجربة الحياة.
2. التخطيط للمستقبل: بعد النهاية، يجب على الشخص وضع خطط للمستقبل وتحديد أهداف جديدة لتحقيقها.
3. البحث عن الإيجابية: يمكن العثور على الجوانب الإيجابية في النهايات، حتى في اللحظات الصعبة، مما يساعد على التعافي والنمو.
وتختم العامري، تعتبر النهايات جزءًا لا يتجزأ من رحلة الحياة، وعلى الرغم من ألمها وصعوبتها في بعض الأحيان، إلا أنها تمثل فرصة للتعلم والتطور الشخصي. من خلال التعامل بحكمة مع النهايات، يمكن للإنسان أن يستفيد منها ويحقق النجاح والسعادة في حياته.

MENAFN04042024000072011014ID1108061755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث