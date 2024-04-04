الأردن يدين محاولات الاحتلال إخلاء حديقة البقر في القدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجيةوشؤون المغتربين محاولات شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء حديقة البقر التي تعدجزءاً من أملاك الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة للقدس المحتلة باعتبارهاإجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي، وخرقاً للوضع التاريخيّ والقانونيالقائم في القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسميباسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحييالقدس المحتلة والاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانونالدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، داعياً المجتمعالدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرةوالمتواصلة للقانون الدولي.
وشدد القضاة على أنالحي الأرمني جزء أصيل من البلدة القديمة للقدس وأسوارها، وهو موقع مسجل على لائحةاليونسكو للتراث العالمي عام 1981 بطلب من الأردن، وتم إدراجه عام 1982 على لائحةالتراث المهدد بالخطر بفعل انتهاكات وإجراءات "إسرائيل" غير القانونيةفي البلدة القديمة للقدس.
وأكد أن جميعالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانونيلاغية وباطلة، ومخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.
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