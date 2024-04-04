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الأردن يدين محاولات الاحتلال إخلاء حديقة البقر في القدس

4/4/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجيةوشؤون المغتربين محاولات شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء حديقة البقر التي تعدجزءاً من أملاك الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة للقدس المحتلة باعتبارهاإجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي، وخرقاً للوضع التاريخيّ والقانونيالقائم في القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسميباسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحييالقدس المحتلة والاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانونالدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، داعياً المجتمعالدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرةوالمتواصلة للقانون الدولي.

وشدد القضاة على أنالحي الأرمني جزء أصيل من البلدة القديمة للقدس وأسوارها، وهو موقع مسجل على لائحةاليونسكو للتراث العالمي عام 1981 بطلب من الأردن، وتم إدراجه عام 1982 على لائحةالتراث المهدد بالخطر بفعل انتهاكات وإجراءات "إسرائيل" غير القانونيةفي البلدة القديمة للقدس.

وأكد أن جميعالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانونيلاغية وباطلة، ومخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

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