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الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

4/4/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.


وتناول الاتصال العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة.


وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة.


وجدد جلالته التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.-(بترا)

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