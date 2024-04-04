خريجي الجامعات الماليزية تقيم حفل الإفطار السنوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تحت رعاية السفير الماليزي وبتنظيم من جمعية خريجي الجامعات الماليزية والملحقية الثقافية الماليزية أقيم اليوم حفل الافطار السنوي، بحضور الهيئة الادارية واعضاء الهيئة العامّة للجمعية، في فندق الكمبنسكي/ عمان.
وأكد السفير الماليزي محمد نصري بن عبد الرحمن، عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وماليزيا، داعيا لاهل فلسطين وغزة بان يفرج الكرب عنهم.
واشاد الملحق الثقافي الماليزي رضوان عبد الرشيد، بدور الجمعية وما تقدمه للخريجين وللطلاب في المجالات العلمية والاكاديمية.
من جهته، رحب رئيس الجمعية الدكتور محمد ابو شقير، بالحضور والدور الذي تقدمه الجمعية داخل الاردن.
وقراء الحضور الفاتحة عن ارواح الشهداء والدعاء لاهل فلسطين و غزة ، داعين ان يفرج الله الكرب عن جميع المسلمين في جميع انحاء العالم.
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