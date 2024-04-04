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خريجي الجامعات الماليزية تقيم حفل الإفطار السنوي

4/4/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت رعاية السفير الماليزي وبتنظيم من جمعية خريجي الجامعات الماليزية والملحقية الثقافية الماليزية أقيم اليوم حفل الافطار السنوي، بحضور الهيئة الادارية واعضاء الهيئة العامّة للجمعية، في فندق الكمبنسكي/ عمان.
وأكد السفير الماليزي محمد نصري بن عبد الرحمن، عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وماليزيا، داعيا لاهل فلسطين وغزة بان يفرج الكرب عنهم.
واشاد الملحق الثقافي الماليزي رضوان عبد الرشيد، بدور الجمعية وما تقدمه للخريجين وللطلاب في المجالات العلمية والاكاديمية.
من جهته، رحب رئيس الجمعية الدكتور محمد ابو شقير، بالحضور والدور الذي تقدمه الجمعية داخل الاردن.
وقراء الحضور الفاتحة عن ارواح الشهداء والدعاء لاهل فلسطين و غزة ، داعين ان يفرج الله الكرب عن جميع المسلمين في جميع انحاء العالم.










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