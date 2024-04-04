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تدابير غير سالبة للحرية لـ250 حدثا

4/4/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون كشفت إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية، عن إحالة 250 حدثا من الذكور والإناث العام الماضي 2023، إلى مؤسسات لتنفيذ تدابير غير سالبة للحرية، وذلك من بين 1956 من الأحداث دخلوا إلى "دور تربية وتأهيل الأحداث" خلال العام ذاته.
وأدرجت هذه الإحصاءات في ملخص أعدته الوزارة وعرضت أبرز مضامينه، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أول من أمس الثلاثاء، خلال استضافتها في منتدى الاتصال الحكومي، وتحدثت خلاله عن أبرز إنجازات وتحديات الوزارة خلال العام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات التي لم تنشر في حينه، انتفاع 394 مسنا في دور رعاية المسنين سواء التطوعية منها أو الخاصة.
وأشارت الإحصاءات إلى استفادة 1947 امرأة من خدمات 5 دور للرعاية والحماية والإيواء التي توفرها الوزارة مع الشركاء خلال العام الماضي، مبينة أنه تم "إدماج 1780 ناجية من العنف الأسري في أسرهن ومجتمعاتهن".
وفيما يتعلق بقطاع الحضانات، كشفت الإحصاءات عن تسجيل 1122 حضانة منتشرة في كل أنحاء المملكة، فيما استفاد من خدمات دور الحضانة قرابة 35000 طفل وطفلة.
وفي العام 2023 وحده، تم تسجيل 106 من الحضانات الجديدة، توزعت على 7 حضانات منزلية، و45 حضانة مؤسسية، مقابل 54 حضانة خاصة.
وفي إطار مشروع "مكاني" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والمتعلق بتوفير مساحات آمنة وصديقة للأطفال خاصة الأكثر تهميشا، لحمايتهم وتمكينهم من الوصول إلى فرص للتعلم، بينت الإحصاءات تنفيذه من خلال 16 مركز تنمية مجتمع محلي.
واستفاد من المشروع في بدايته، والذي يقدّم أيضا خدمات الدعم النفسي والتوعية الوالدية بحسب الوزارة، 4100 امرأة وفتاة و84014 طفلا وطفلة، إضافة إلى استفادة 14271 من الأمهات من برامج تنمية الطفولة، فضلا عن أكثر من 96 ألف مستفيد من الفعاليات التوعوية في المجتمعات المحلية.
وفيما يخص مشروع "الواحات" الذي نفّذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا في مراكز تنمية المجتمع المحلي، أظهرت الإحصاءات خلال آخر 3 سنوات، استفادة أكثر من 4 آلاف امرأة وفتاة من برامج تدريب الخياطة لمدة 6 أشهر مقابل أجر، وتنفيذه من خلال 18 مركز تنمية مجتمع محلي.
وأشارت البيانات، إلى صرف ما معدله 275 دينارا شهريا كراتب لكل متدربة، خلال هذا المشروع الذي حقق، أيضا، فرص عمل للمدربات والمستخدمات وعددهن 90، وبراتب شهري بلغ لكل منهن 350 دينارا.

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