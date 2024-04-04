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الأغذية العالمي: الوصول لــ1.1 مليون أردني ولاجئ

4/4/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال برنامج الأغذية العالمي في تقييم نشره قبل أيّام، حول حجم الانجاز في خطته الإستراتيجية القطرية الخمسية الخاصة بالأردن (2023-2027) أنّه تمكن العام الماضي 2023 من الوصول لـ 1.1 مليون أردني ولاجئ.
وجاء هذا الرقم، على الرغم من نقص التمويل الذي أجبر البرنامج على خفض مستوى مساعداته بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المؤهلين اعتباراً من يوليو"تموز" الماضي
وخلال فترة التخفيض، ارتفعت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ لتصل إلى 19 % في الربع الرابع بعد أن كانت 3 % فقط قبل التخفيض، مشيرا إلى أنّ حوالي 78 ألف مستفيد تأثّروا من التخفيضات.
وفي عام 2023، أطلق برنامج الأغذية العالمي خطته الإستراتيجية القطرية الخمسية التي تركز على المساعدة الغذائية غير المشروطة للاجئين في الأردن، والمساعدة الفنية للحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، والتكيف مع المناخ وإدارة الأمن الغذائي، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
ونفذ البرنامج ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية مشتركة لإعادة استهداف اللاجئين"، مما أدى لاستبعاد 55 ألف لاجئ في المجتمعات المحلية من أهلية تحويلات " غير المشروطة لبرنامج الأغذية العالمي، ونتيجة لذلك، منذ سبتمبر"أيلول"، انخفض العدد الإجمالي للاجئين الذين يتلقون مساعدات برنامج الأغذية العالمي بنسبة 12 % تقريبًا، من 465 ألف إلى 410 ألف مستفيد.
وركزت مساعدات البرنامج فقط على اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ومن بين هذه الفئات الضعيفة كان هناك جزء كبير من اللاجئين المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي ترأسها امرأة وحيدة والذين لديهم قدرة إنتاجية محدودة، يواجهون حواجز إضافية في الوصول لفرص العمل، مما يجعلهم أكثر اعتمادا على المساعدة الإنسانية.
وكان البرنامج –بحسب التقييم- قد بدأ بتنفيذ خطته الإستراتيجية (2023-2027) مع التركيز على تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، بالإضافة لتقديم المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية وعبر الخطة الإستراتيجية، يعيد البرنامج التركيز على أنشطته التعليمية والتغذية ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.
وتتوافق الخطة مع الأولويات الوطنية للأردن، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما الهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 17 (الشراكات لتحقيق الأهداف) وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2023-2027.
وفي حين يلتزم برنامج الأغذية العالمي بمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لهؤلاء اللاجئين الأكثر ضعفاً في إطار الخطة الحالية، يعمل البرنامج أيضاً مع الشركاء لإيجاد حلول أكثر استدامة لدعم اللاجئين الذين لديهم إمكانات إنتاجية ولكن فرص عملهم محدودة، ولتحقيق هذه الغاية، بدأ برنامج الأغذية العالمي في الأردن، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتطوير برنامج انتقالي متعدد السنوات للاجئين، ويهدف البرنامج لدعم التحول النموذجي في الاستجابة للاجئين في الأردن نحو مسارات الاعتماد على الذات عبر المشاركة الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي في النهاية لتقليل الضغط على متطلبات التمويل الإنساني حيث سيتمكن المزيد من اللاجئين من المساهمة في الاقتصاد الأردني.
وواصل البرنامج دعمه للمؤسسات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن الحماية الاجتماعية نظرا للتركيز الوطني على شبكات الأمان الاجتماعي، باعتبارها الأداة الرئيسية لضمان حصول الأردنيين الضعفاء على الغذاء، وقدم الدعم الفني ودعم القدرات لصندوق المعونة الوطنية، مقدم المساعدة الاجتماعية الرئيسي، ووزارة التنمية الاجتماعية، الراعي على الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، المسؤولة عن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية. أكبر شبكة أمان اجتماعي للأطفال تصل إلى أكثر من نصف مليون طفل وفتاة.
وفي إطار مبادرات العمل المناخي، بدأ البرنامج العمل مع الصندوق الأخضر للمناخ في برنامجين متكاملين، يركز الأول على بناء القدرات المؤسسية الحكومية لتمويل المناخ، بينما تركز المبادرة الثانية واسعة النطاق على بناء سبل عيش قادرة على الصمود أمام تغير المناخ لصغار المزارعين والرعاة في شمال الأردن.
في أبريل(نيسان) الماضي، أكمل البرنامج مشروعًا مشتركًا مدته ثلاث سنوات مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ما عزز سبل العيش والأمن الغذائي لحوالي 5,200 من الأردنيين واللاجئين السوريين المستضعفين، وعبر هذا المشروع، أنتج البرنامج 1.2 مليون شتلة وأعاد تأهيل مساحة قدرها 2437 هكتاراً من المراعي والغابات في جميع أنحاء الأردن.
كما عزز البرنامج شراكته مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (NCSCM) لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتأهب لحالات الطوارئ ونظم الإنذار المبكر، وقام بتطوير أداة رصد للمركز الوطني لإدارة الكوارث لتحسين الاستجابة الوطنية للصدمات والاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية.
ولتحسين إدارة الأمن الغذائي في الأردن وتماشيا مع إستراتيجية الأمن الغذائي الوطنية، عمل البرنامج بشكل وثيق مع وزارة الزراعة لتفعيل مجلس الأمن الغذائي، وهو الجهاز الرئيسي لصياغة السياسات والإشراف والرصد في جميع المجالات على المستوى الوطني.

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