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16 مليون دينار مبالغ محصلة للخزينة من جرائم اقتصادية في 2023

4/4/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – كشف التقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية للعام 2023، أنّ النيابة العامة حققت إنجازاً كبيرا على مستوى المبالغ المحصلة التـي تم رفد الخزينة العامة بها، والبالغة ما يزيد على 13 مليون دينار على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.
كما بلغ وارد المحاكم بأنواعها كافة من الدعاوى والطعون خلال العام الماضي، (421457) دعوى، وبنسبة انخفاض قدرها 9 % عن العام 2022.
وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي/ أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، فإنّ السلطة القضائية حققت إنجازًا على مستوى تخفيض مدور المحاكم من الدعاوى مقارنة بالأعوام العشرة الماضية، بنسبة تصل إلى (37 %) عنه في نهاية 2013، و(32 %) عنه في 2017، و(11 %) عنه في 2022.
وأضاف المسيمي أنّ ذلك ترافق مع انخفاض في معدل العبء القضائي بنسبة (5 %)، وارتفاع نسبة الإنجاز للقاضي الفرد بنسبة (0.7 %)، وارتفاع في جودة الأحكام لدى محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى (66 %) مقارنة بـ(64 %) في 2022.
وأشار المسيمي في مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن أهم ما جاء في التقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية للعام 2023، إلى أن وارد المحاكم كافة بمختلف اختصاصاتها وأنواعها من الدعاوى خلال العام بلغ (421406) دعاوى، في حين بلغ عدد الدعـاوى المفصولة عنها خلال العام (430492) دعوى وبنسبة إنجاز مقارنة بالدعاوى الواردة (102 %)، لتكون بذلك المحاكم قد أنجزت ما يساوي العدد الوارد إليها من الدعاوى وزيادة عليه بما نسبته (2 %)، وليتبقى لديها وبتاريخ 01/01/ 2024 ما مجموعه (75478) دعوى، كما بلغت مدة التقاضي لدى محاكم الدرجة الأولى (58) يومًا.
وأوضح أن دوائر الادعاء العام ورد إليها خلال العام من الدعاوى التحقيقية (122136) دعوى، فصلت في (122981) منها، محققة بذلك إنجازاً بلغت نسبته (101 %)، في حين ورد إلى هذه الدوائر من الدعاوى التنفيذية (132993) دعوى، أنجز منها في دوائر الادعاء العام (160051) دعوى بنسبة (120 %).
وعلى صعيد أعمال القضاء الإداري، فقد ورد إليه (1274) دعوى، تم الفصل في (1194) منها، كما ألغت المحكمة الإدارية العليا (51) قراراً إدارياً صادراً عن الإدارة العامة.
وفي استعراض الإنجازات المتحققة على مستوى العدالة المدنية والتجارية والجزائية، أوضح المسيمي أنه وضمن خطة السلطة القضائية في التوسع بتطبيق سياسات العدالة الإصلاحية والتصالحية، انتهج المجلس القضائي جملة من الإجراءات التـي ساهمت في زيادة عدد الأحكام الـتي قضت بتطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة بصورة غير مسبوقة تجاوزت (2200) قرار.
وفي السياق ذاته بلغ عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين ما يقارب أربعة آلاف حكم.
وقال إنّ الإجراءات المتخذة بالتنسيق بين الشركاء في قطاع العدالة ساهمت في الدفع بعجلة توظيف التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي إلى الأمام، والتـي آتت أكلها في زيادة عدد المحاكمات الجزائية الـتي أجريت عن بعد لما يزيد على المئة ألف محاكمة، إضافة إلى زيادة فاعلية التبليغات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات.
أما على صعيد الإنجازات المتحققة للسلطة القضائية على صعيد الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، فبلغت نسبة الإنجاز في المشاريع ما يزيد على النصف، ولتصل إلى ما نسبته (58 %) من مجموع المشاريع الـتي تم البدء بتنفيذها وتشكل ما نسبته (94 %) من مجموع المشاريع التنفيذية للإستراتيجية.
وكان من أبرز ما تحقق على صعيد الخطة إنشاء مكتب فنـي لدى المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة استئناف إربد، وإطلاق الخدمات الإلكترونية لدى المحكمة الإدارية، وإعداد الدراسات اللازمة للتحضير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التقاضي وتجويدها، فضلا عن إطلاق مبادرة الإبداع والتميـز، إضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لإعادة دراسة المنظومة التشريعية.
وعلى صعيد تعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي، تم إشراك ما مجموعه (848) قاضياً في (216) برنامجاً تدريبياً تناولت موضوعات ذات صلة بالعمل القضائي والمسائل المستحدثة، وبرامج أخرى صممت لتعزيز المهارات المختلفة لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما تم تنفيذ برنامج متخصص للمهارات القيادية الذي استهدف شريحة واسعة من القضاة المتقدمين في الدرجات.
ونوه المسيمي بأهمية الإجراءات الـتي تم البدء باتخاذها اعتبارًا من منتصف العام المنصرم في سبيل الوصول إلى "الملف الإلكتروني" للدعاوى القضائية ضمن النظام المحوسب لأعمال المحاكم "مـيزان"، وذلك من خلال تعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفات ومأسستها، ومتابعة المنجز منها ومراقبة جودة مخرجاتها.
وأشار إلى أنه تم تزويد قضاة محاكم الدرجة الأولى كافة بماسـحات ضوئية لضمان الأرشفة المتزامنة.
وكان المجلس القضائي أعلن سابقا بدء مشروع "الملف الإلكتروني" مطلع العام الحالي، والذي يتوقع، وفقاً للمسيمي، إنجازه مع نهاية الربع الثاني من هذا العام.

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