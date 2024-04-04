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36 ألف عقد عمل في البرنامج الوطني

4/4/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي بعد نحو عامين على إطلاقه رسميا، تجاوز عدد عقود العمل المبرمة عبر البرنامج الوطني للتشغيل 36 ألف عقد، بحسب وزارة العمل.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن عدد عقود العمل المبرمة عبر البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 36104 عقداً وبلغ عدد المنشآت القطاع الخاص المسجلة فيه 2369 منشأة.
وأضاف، إن عدد المستفيدين من البرنامج من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ 2498 منتفعا، منهم 1229 من الإناث.
وبين أن البرنامج جاء انسجاماً مع توجهات الحكومة بتمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً من كافة المحافظات ومن مختلف المؤهلات العلمية، مشيرا إلى أنه يهدف لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية من كافة المحافظات.
وأوضح الزيود، إن صاحب العمل يلتزم بتوقيع عقد لمدة سنة (12 شهرا) مع العامل المراد تشغيله عبر البرنامج، مبينا أن البرنامج يساهم في أجر العامل بقيمة 130 دينار لمدة (6) أشهر، كما يساهم في اشتراك الضمان الاجتماعي بقيمة 10 دنانير، بالإضافة إلى أنه يساهم في بدل التنقلات بقيمة 10 دنانير.
يشار إلى أن الشركات باشرت بالتوظيف منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، بعد إطلاق البرنامج في نيسان (ابريل) العام الماضي وعملية الترويج له، حيث تعمل الوزارة على التشبيك بين الباحثين عن العمل والشركات والمصانع بالتسجيل على منصة البرنامج.
ويهدف برنامج التشغيل الوطني، لتوفير فرص عمل للشباب الأردني عبر دعم أجور تشغيلهم وتدريبهم إن لزم، حيث أتاح البرنامج منذ بدء تنفيذه من وزارة العمل في المرحلة الأولى في نيسان (إبريل) من العام الماضي، المجال لأصحاب العمل للتسجيل على منصة "تشغيل"؛ لتحديد فرص العمل لديها مع البيانات الخاصة بالتعريف عن هذه الفرص.
ويشترط البرنامج على الشركات الراغبة بالتسجيل، أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم تسريح أي موظف من الشركة لغايات تشغيل موظف آخر ضمن برنامج التشغيل الوطني.
ويوفر البرنامج نحو 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل، وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.
وعمل البرنامج على تدريب عدد من المؤسسات وموظفي وزارات العمل والشباب والإدارة المحلية في جميع المحافظات لمساعدة الشركات والشباب في البحث والتقدم للوظيفة.
وتضمنت المرحلة الثانية للبرنامج التي بدأت منتصف شهر أيار (مايو) من العام الماضي، تسجيل الباحثين عن العمل والتقدم لفرص العمل المعلن عنها، كما تضمنت المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التنفيذية والدامجة للمرحلتين (الأولى والثانية)، التشبيك والبدء بتشغيل الشباب، والتي تم التأخر في بدئها إلى حين انتهاء فريق البنك الدولي من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، حيث بدأت في شهر تموز(يوليو) الماضي.

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