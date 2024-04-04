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صور لـ 5 قادة إسرائيليين تنتشر في شوارع طهران.. ما القصة؟

4/4/2024 11:29:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورا ولافتات منصوبة في شوارع العاصمة طهران تدعو إلى الانتقام والثأر من "إسرائيل" بعد حادثة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين الماضي.
كما نشرت وسائل الإعلام ذاتها صورا لخمسة قيادات في جيش الإحتلال باعتبارها هدفا لـ "الانتقام" الإيراني وبجانبها كتابات باللغة العبرية والإنجليزية مثل "سوف ننتقم" و"سنثأر".


كما تظهر صور هذه اللافتات أن أغلبها وضع في شوارع السفارات التي لديها علاقات مع "إسرائيل".

ويمكن في هذه اللافتات رؤية صور وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي، بالإضافة إلى قادة البحرية والقوات الجوية الإسرائيلية.

واستهدف هجوم إسرائيلي يوم الاثنين الماضي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بـ6 صواريخ، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن 4 مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.


وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم أودى بحياة جنرالين، هما قائد الحرس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، بالإضافة إلى 5 ضباط آخرين مرافقين لهما.

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