بلينكن: إذا لم نشهد تغييرات من إسرائيل فستكون هناك تغييرات بالسياسة الأميركية

بلينكن: إذا لم نشهد تغييرات من إسرائيل فستكون هناك تغييرات بالسياسة الأميركية
التاريخ
4/4/2024 11:29:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه "إذا لم نشهد التغييراتالتي نحتاج إلى رؤيتها من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسةالأميركية".
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