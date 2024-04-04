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بلينكن: إذا لم نشهد تغييرات من إسرائيل فستكون هناك تغييرات بالسياسة الأميركية

4/4/2024 11:29:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه "إذا لم نشهد التغييراتالتي نحتاج إلى رؤيتها من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسةالأميركية".

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