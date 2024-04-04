الانتخابات وحدها ستوحدنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
آفي شيلون
رغم معارضتي لـ "الإصلاح القضائي" الذي حاولت حكومة نتنياهو الترويج له، في كل مرة وصلت فيها إلى المظاهرات في كابلان شعرت ببعض من عدم الراحة. مع أني كنت أنفر من الإصلاح إذ ظننت أن فيه ضررا للديمقراطية الإسرائيلية وأساسا للبعد الليبرالي فيها. فإن ادعاء المحتجين وكأنه يوجد صراع بسيط وواضح بين مؤيدي الديمقراطية ومؤيدي الدكتاتورية بدا لي متطرفا وسطحيا جدا. أعتقدت أنه يجب إدارة الصراع ضد الإصلاح بشكل ذكي، أكثر تركيبا واحتواء، انطلاقا من سياق المواجهة التاريخية المتواصلة في الصهيونية منذ عهد إحاد هعام وهرتسل على صورة الدولة اليهودية. لكن ليس انطلاقا من شعارت كانت تشبه في نظري صورة مرآة لمؤيدي الإصلاح.
كما أن المقارنات بين ما يجري في إسرائيل وبين ما يجري في بولندا وهنغاريا بدت لي بلا أساس بسبب الفروقات بين السياقات التاريخية، الاجتماعية والأيديولوجية التي بين حالتنا وحالتيهما. وعلى أي حال فإن الهوية الدينية أيضا للمحتجين أزعجتني. طالما كان الصراع ضد الإصلاح لم يضم جماهير متنوعة ومختلفة عن الجمهور الكابلاني شعرت بانتماء أقل؟ مثلي كثيرون آخرون، أنا متأكد.
حتى بعد 7 أكتوبر حين كان واضحا لي بأن نتنياهو هو المسؤول تحفظت من أولئك الذين تطلعوا لأن يستأنفوا على الفور المظاهرات والدعوة إلى استقالته في ذروة الحرب. شعارات في صيغة "أنت الرأس، أنت المذنب" كانت تشبه في نظري محاولة استغلال المسلمات في اللحظة غير المناسبة، حين يكون الجنود يضحون بأنفسهم في غزة. ولكن مع مرور نحو نصف سنة عن بدء الحرب لا شك أنه حان الوقت لإغراق الشوارع. هذه المرة مع طلب بسيط وواضح: انتخابات جديدة. هذا مطلب يفترض أن يكون مشترك لكل التيارات، من اليمين ومن اليسار، الحريديم والعلمانيين، اليهود والعرب. إذ إن إسرائيل توجد الان في مفترق إستراتيجي خطير للغاية على مستقبلها سواء من ناحية أمنية وسياسية أم من ناحية داخلية.
الانتخابات السابقة وإن كانت أجريت فقط قبل سنة ونصف، لكن حين كانت أغلبية الجمهور لم تفكر بالإصلاح الذي واجهته وقبل أن يشهد معظم الجمهور الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.أما الآن، ونحن في خطر واضح من العالم المتنور، حين علقت الحرب في غزة وفي مأزق رغم الإنجازات العسكرية بسبب التملص من مسألة اليوم التالي فلا مفر من أن نسأل الإسرائيليين عما يريدون.
أولئك الذين يدعون بأن هذا ليس الوقت للتظاهر لأننا ما نزال في حرب، يفوتون حقيقة أن هذه الحرب لن تحسم، بمفهومها الإستراتيجي والعميق – أن نجبر السياسيين ان يقرروا إلى أين نسير. فضمان زيادة ميزانية الدفاع هذا سهل، هذا واضح. السؤال الحقيقي هو عن أي دولة يحتاج الجيش لأن يدافع. فالإحباط من الوضع ومن غياب الخيار للتغيير هو الكفيل بأن يحقق ما يحذر رئيس الشاباك منه: حرب أهلية. وعليه فقط منح فرصة للجمهور لأن ينتخب من جديد سيهدئ الوضع. يبدو هذا تناقضا، لكن بالذات الانتخابات هي التي ستوحدنا.
إسرائيل لا يمكنها أن تحتمل الانشقاق. مسألة دمج الحريديم في المجتمع وغياب الحسم حول طبيعتها. مطلب الانتخابات ينبغي أن يكون مشتركا لكل الجمهور.
وبالتالي فإن الانتخابات في موعد مبكر ومتفق عليه هو القاسم المشترك والوحيد في هذه اللحظة. نتنياهو الذي كان مستعدا لأن يأخذ الدولة لجولة انتخابات خامسة على التوالي يبدو سخيفا أكثر فأكثر وهو يعارضها. كما أن الانتخابات هي فرصة للسياسيين الشرفاء لأن يعودوا للجمهور. ينبغي لهذا أن يكون مطلب ملايين المواطنين ومطلب كل وسائل الإعلام.
تعالوا نخرج إلى الشوارع من اليمين ومن اليسار مع مطلب واحد: انتخابات. وإلا فان هذا سيكون متأخرا لنا جميعا.
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