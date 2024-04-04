الانتخابات وحدها ستوحدنا

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

آفي شيلون

رغم معارضتي لـ "الإصلاح القضائي" الذي حاولت حكومة نتنياهو الترويج له، في كل مرة وصلت فيها إلى المظاهرات في كابلان شعرت ببعض من عدم الراحة. مع أني كنت أنفر من الإصلاح إذ ظننت أن فيه ضررا للديمقراطية الإسرائيلية وأساسا للبعد الليبرالي فيها. فإن ادعاء المحتجين وكأنه يوجد صراع بسيط وواضح بين مؤيدي الديمقراطية ومؤيدي الدكتاتورية بدا لي متطرفا وسطحيا جدا. أعتقدت أنه يجب إدارة الصراع ضد الإصلاح بشكل ذكي، أكثر تركيبا واحتواء، انطلاقا من سياق المواجهة التاريخية المتواصلة في الصهيونية منذ عهد إحاد هعام وهرتسل على صورة الدولة اليهودية. لكن ليس انطلاقا من شعارت كانت تشبه في نظري صورة مرآة لمؤيدي الإصلاح.

كما أن المقارنات بين ما يجري في إسرائيل وبين ما يجري في بولندا وهنغاريا بدت لي بلا أساس بسبب الفروقات بين السياقات التاريخية، الاجتماعية والأيديولوجية التي بين حالتنا وحالتيهما. وعلى أي حال فإن الهوية الدينية أيضا للمحتجين أزعجتني. طالما كان الصراع ضد الإصلاح لم يضم جماهير متنوعة ومختلفة عن الجمهور الكابلاني شعرت بانتماء أقل؟ مثلي كثيرون آخرون، أنا متأكد.

حتى بعد 7 أكتوبر حين كان واضحا لي بأن نتنياهو هو المسؤول تحفظت من أولئك الذين تطلعوا لأن يستأنفوا على الفور المظاهرات والدعوة إلى استقالته في ذروة الحرب. شعارات في صيغة "أنت الرأس، أنت المذنب" كانت تشبه في نظري محاولة استغلال المسلمات في اللحظة غير المناسبة، حين يكون الجنود يضحون بأنفسهم في غزة. ولكن مع مرور نحو نصف سنة عن بدء الحرب لا شك أنه حان الوقت لإغراق الشوارع. هذه المرة مع طلب بسيط وواضح: انتخابات جديدة. هذا مطلب يفترض أن يكون مشترك لكل التيارات، من اليمين ومن اليسار، الحريديم والعلمانيين، اليهود والعرب. إذ إن إسرائيل توجد الان في مفترق إستراتيجي خطير للغاية على مستقبلها سواء من ناحية أمنية وسياسية أم من ناحية داخلية.

الانتخابات السابقة وإن كانت أجريت فقط قبل سنة ونصف، لكن حين كانت أغلبية الجمهور لم تفكر بالإصلاح الذي واجهته وقبل أن يشهد معظم الجمهور الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.أما الآن، ونحن في خطر واضح من العالم المتنور، حين علقت الحرب في غزة وفي مأزق رغم الإنجازات العسكرية بسبب التملص من مسألة اليوم التالي فلا مفر من أن نسأل الإسرائيليين عما يريدون.

أولئك الذين يدعون بأن هذا ليس الوقت للتظاهر لأننا ما نزال في حرب، يفوتون حقيقة أن هذه الحرب لن تحسم، بمفهومها الإستراتيجي والعميق – أن نجبر السياسيين ان يقرروا إلى أين نسير. فضمان زيادة ميزانية الدفاع هذا سهل، هذا واضح. السؤال الحقيقي هو عن أي دولة يحتاج الجيش لأن يدافع. فالإحباط من الوضع ومن غياب الخيار للتغيير هو الكفيل بأن يحقق ما يحذر رئيس الشاباك منه: حرب أهلية. وعليه فقط منح فرصة للجمهور لأن ينتخب من جديد سيهدئ الوضع. يبدو هذا تناقضا، لكن بالذات الانتخابات هي التي ستوحدنا.

إسرائيل لا يمكنها أن تحتمل الانشقاق. مسألة دمج الحريديم في المجتمع وغياب الحسم حول طبيعتها. مطلب الانتخابات ينبغي أن يكون مشتركا لكل الجمهور.

وبالتالي فإن الانتخابات في موعد مبكر ومتفق عليه هو القاسم المشترك والوحيد في هذه اللحظة. نتنياهو الذي كان مستعدا لأن يأخذ الدولة لجولة انتخابات خامسة على التوالي يبدو سخيفا أكثر فأكثر وهو يعارضها. كما أن الانتخابات هي فرصة للسياسيين الشرفاء لأن يعودوا للجمهور. ينبغي لهذا أن يكون مطلب ملايين المواطنين ومطلب كل وسائل الإعلام.

تعالوا نخرج إلى الشوارع من اليمين ومن اليسار مع مطلب واحد: انتخابات. وإلا فان هذا سيكون متأخرا لنا جميعا.